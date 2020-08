¡Ya está disponible un nuevo juego de Game of Thrones!

A pesar de que la serie de Game of Thrones terminó hace más de un año, la franquicia sigue con vida. Además de los dos libros principales aún en desarrollo, así como varios proyectos televisivos, el día de hoy se ha revelado un nuevo título basado en el mundo Westeros para dispositivos móviles.

Game of Thrones: Tale of Crows es un juego exclusivo de Apple Arcade, el cual nos pone al mando de la Night’s Watch, en donde nuestra tarea será administrar a este grupo, enviar soldados a explorar el mundo más allá del Muro y podremos encontrarnos con algunas caras conocidas.

El juego se desarrolla aun si cierras la aplicación y cuenta varios elementos similares a títulos como Fallout: Shelter. Game of Thrones: Tale of Crows es desarrollado por That Silly Studio, publicado por Devolver Digital y ya está disponible en Apple Arcade, y por el momento no hay noticias sobre un posible lanzamiento en otras plataformas.

Vía: Devolver Digital