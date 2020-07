Ya puedes encarcelar a George R.R. Martin, autor de Game of Thrones

El final de Game of Thrones dejó a la gran mayoría de sus fans con agrio sabor de boca, pero otra cosa que también los tiene muy frustrados es el hecho de que su autor, George R.R. Martin, todavía no haya terminado la sexta entrega de la novela, conocida como The Winds of Winter. De hecho, ya tienes el permiso de Martin para encarcelarlo, o al menos eso dice en una vieja publicación de su blog.

Hace un año exactamente, Martin publicó en su blog personal lo siguiente:

“Si no tengo The Winds of Winter listo cuando llegue a Nueva Zelanda para Worldcon, tienes mi permiso formal escrito para encarcelarme en una pequeña cabina en White Island, supervisando el lago de ácido sulfúrico, hasta que acabe.”

Bueno, dicha convención empezó el día de hoy, 29 de julio, y seguimos sin noticias sobre The Winds of Winter, así que ya sabes, si quieres encarcelar al Sr. Martin por su falta de comprosimo, tienes su permiso de hacerlo.

Recordemos que Martin también está trabajando en Elden Ring, el nuevo juego de FromSoftware, aunque ha pasado tanto tiempo que supimos algo de él, que muchos fans sospechan que ya hasta fue cancelado, pero hasta ahora ni sus desarrolladores ni Martin han dicho algo al respecto.

Via: ComicBook