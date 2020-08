Un nuevo Mega Pack de PS4 llegará a Latinoamérica este mes

De acuerdo con Sony, el PlayStation 5 llegará a nuestras manos este año, pero eso no significa que el PlayStation 4 ya vaya a ser olvidado por completo. De hecho, la tecnológica japonesa dijo hace no mucho que la consola actual todavía tiene muchos años de vida por delante, y la llegada de este nuevo Mega Pack exclusivo de Latinoamérica solo refuerza esas declaraciones.

A partir del 14 de este mes, Sony empezará a distribuir un nuevo Mega Pack de PS4 que incluye tres importantes juegos, así como una membresía de PlayStation Plus. Vale la pena destacar que la consola incluida es el PS4 estándar de 1TB, que anteriormente era conocido como la versión Slim. Por ahora, se desconoce el precio que tendrá este nuevo bundle, pero seguramente dependerá de cada tienda.

Los juegos incluidos son Grand Theft Auto V, God of War y Death Stranding. Anteriormente, Sony ya había lanzado este tipo de paquetes pero con diferentes juegos, como Days Gone, Horizon: Zero Dawn y Fortnite, pero sin duda alguna este nuevo bundle es un gran paquete para todos aquellos que desean unirse a la familia PlayStation.

Fuente: PlayStation