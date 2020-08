Después de la revelación de Ghostwire: Tokyo en E3 2019, Tango Gameworks y Bethesda no hablaron de este juego por casi un año. No fue sino hasta la presentación de The Future of Gaming que nueva información fue revelado. Ahora, en el marco de QuakeCon, un tráiler nos muestra la que, posiblemente, será la mecánica más importante en todo el juego y un punto de venta fuerte para el público: la posibilidad de acariciar perritos.

Por medio de un vídeo, Shinji Mikami habló un poco de su trayectoria en la industria, le agradeció al público por la recepción del último tráiler del juego, y confirmó que será posible acariciar a los perros del juego, de esta forma posicionándolo como un sólido candidato al GOTY de 2021.

Lamentablemente, no se dio más información sobre el juego. De igual forma, fuera de la promesa de un lanzamiento en PS5, como exclusiva temporal, y en PC en 2021, se desconoce exactamente cuando tendremos la oportunidad de mimar a todos los perritos del juego, esperemos que la espera no sea tan larga.

Vía: Bethesda