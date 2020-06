Ghostwire: Tokyo y Deathloop serán exclusivos de PS5 por tiempo limitado

Con el evento The Future of Gaming, Sony finalmente nos mostró el diseño oficial del PlayStation 5. Esta revelación estuvo acompañada por docenas de tráilers sobre algunos de los juegos que podremos disfrutar en esta próxima consola, como Ghostwire: Tokyo y Deathloop.

Pues resulta que los dos títulos previamente mencionados no llegarán al Xbox Series X, ya que harán su debut en PS5 y después llegarán a PC, así lo menciona su descripción en el sitio web oficial de esta próxima consola:

En el caso de Deathloop, se dice que llegará primero a PS5 y posteriormente a PC. Para Ghostwire: Tokyo, se desconoce cuándo llegará a PC, aunque lo podemos esperar el próximo año en PS5. Pero eso no es todo, pues una versión por separado de GTA Online también estará disponible totalmente gratis para los jugadores de esta consola, aunque solo por tres meses.

Si te perdiste la presentación completa de The Future of Gaming, no te preocupes, ya que aquí te tenemos un resumen con todos los anuncios que se presentaron el día de hoy.

Fuente: PlayStation