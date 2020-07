La secuela de Ready Player One, Ready Player Two, estará disponible este año

Ready Player One es una de las obras más populares de la actualidad. El énfasis en la nostalgia y en una cultura de los años 80’s y 90’s aseguró que el libro de Ernest Cline fuera un éxito con una generación. Ahora, si fuiste un verdadero fan de esta novela, entonces te dará gusto saber que una secuela llegará a todas las librerías el próximo mes de noviembre.

Ready Player Two es el nombre de esta secuela, y estará a la venta en Estados Unidos el próximo 24 de noviembre. En 2017 Cline había confirmado que ya se encontraba trabajando en la segunda parte de su obra maestra, y en un par de meses por fin podremos leer el resultado de estos años de arduo trabajo, y las pre-ordenes ya están disponibles.

Por el momento no hay más detalles disponibles sobre la trama del libro, que probablemente tendrá lugar después de los eventos de Ready Player One. La novela original se publicó en 2011 en 58 países y, según The Hollywood Reporter, se espera que Ready Player Two “supere ese número”.

