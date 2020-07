Ninja regresa a los streams, y tal parece que su nueva casa podría ser YouTube

Después de darse a conocer que Mixer cerrará sus puertas este mes, el contrato de varios streamers llegó a su fin. De esta forma, varios quedaron a la deriva, siendo Tyler “Ninja” Blevins, uno de los más exitosos en este apartado actualmente, una de estas personas. Sin embargo, tal parece que el jugador de Fortnite más famoso del mundo ya tiene un nuevo hogar.

Durante los últimos días, un par de pistas apuntaban a que Ninja se mudaría a YouTube Gaming, y tal parece que este anuncio podría hacerse oficial el día de hoy. Actualmente Ninja está llevando a cabo un stream en YouTube, bajo el nombre de NINJA LIVE ON YOUTUBE, en donde está jugando Fortnite junto a otros streamers.

Sin embargo, tal parece que por el momento no hay un contrato entre Ninja y YouTube Gaming. De acuerdo con fuentes cercanas a Rod Breslau, especialista en el mundo de los eSports, Ninja se encuentra en pláticas con algunas plataformas de streaming, y no hay algún tipo de acuerdo de exclusividad por el momento. De igual forma, se menciona que el stream de hoy corre por cuenta de Blevins. Solo nos queda esperar y ver cuál será la empresa multimillonaria que logre aceptar a Tyler “Ninja” Blevins y a todos sus fans.

sources: Ninja is currently in negotiations with streaming platforms and no exclusive deal has yet been signed, including YouTube. today's YouTube live stream from Ninja is all on his own. maybe he'll stream on Twitch too.

— Rod Breslau (@Slasher) July 8, 2020