Ninja se pronuncia respecto al cierre de Mixer

Hace un par de horas, Microsoft anunció de manera oficial que la plataforma de streaming, Mixer, dejaría de funcionar a partir del próximo 22 de julio. Ante esto, todos los socios asociados serán transicionados automáticamente a Facebook Gaming, pero uno de ellos en particular parece no estar de acuerdo con la decisión. Estamos hablando del popular streamer de Fortnite, Ninja.

Tyler “Ninja” Blevins, quien era uno de los streamers más populares de Twitch, se cambió a Mixer el año pasado, donde rápidamente alcanzó el millón de seguidores en cuestión de semanas. Este movimiento no fue uno que se haya tomado a la ligera, por lo que ahora esta personalidad de la industria se ha pronunciado respecto al cierre de Mixer con el siguiente mensaje:

I love my community and what we built together on Mixer. I have some decisions to make and will be thinking about you all as I make them.

— Ninja (@Ninja) June 22, 2020