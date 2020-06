Cobra Kai se muda a Netflix para su tercera temporada

Después de dos exitosas temporadas era un tanto obvio que Cobra Kai, la secuela directa de Karate Kid II, iba a regresar con una tercera parte. Lo que no anticipábamos, es que esta nueva temporada no regresaría a YouTube Red, la plataforma que la vio nacer. En su lugar, la serie se mudará a Netflix.

Por medio de un comunicado oficial, YouTube anunció que la tercera temporada de Cobra Kai llegará de manera exclusiva a Netflix. Sony Pictures Television llegó a un acuerdo para traer la serie a Netflix para esta tercera parte, y será producida como un show original de la plataforma. De hecho, las dos primeras temporadas eventualmente llegarán a Netflix a finales de este año.

Como mencionaba anteriormente, Cobra Kai es una continuación directa de Karate Kid, y no, no la de Jaden Smith y Jackie Chan. Situada 30 años después de los acontecimientos de 1984 en el All Valley Karate Tournament, la serie sigue la vida adulta de Daniel LaRusso, quien es desafiado por su viejo rival Johnny Lawrence, que espera retomar el rumbo de su vida con la reinaguración del dojo de karate, Cobra Kai.

