No hay planes para mejorar el framerate en Deadly Premonition 2

Como sabrán, el día de hoy salió nuestra reseña de Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, juego que llegará al Nintendo Switch el próximo 10 de julio. Uno de los peores aspectos del juego, es el framerate, el cual afecta mucho la experiencia en general. Aunque en este tipo de casos se espera un parche que mejore el rendimiento del juego, tal parece que este no será el caso en Deadly Premonition 2.

Recientemente, el periodista Jim Sterling se puso en contacto con un miembro del equipo de relaciones públicas del juego, quien le ha mencionado que ToyBox, los desarrolladores, no tienen intenciones de lanzar un parche para mejorar el framerate en Deadly Premonition 2.

Jim Sterling asked PR about the tech issues and there are no plans to fix the frameratehttps://t.co/cln92pBVJQ pic.twitter.com/j9waVkU9VM

— Nibel (@Nibellion) July 8, 2020