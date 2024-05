TikTok demanda al gobierno de Estados Unidos

En estos meses TikTok se ha convertido en una empresa de controversia en los Estados Unidos, dado que dicho país está buscando su prohibición debido a que otra compañía externa no puede llegar a ser tan relevante, pues según ellos podrían tratarse de espías internacionales que buscan exponer a su pueblo. De hecho, le han dicho a la compañía que de no venderse a alguien local deben irse de la región, y ante esto, los de China ya están planeando un contraataque que incluye una demanda de por medio.

Este es uno de los argumentos que lanzaron en contra de la ley que menciona que la empresa debe ya estar a manos de algún Estadounidense en un marco de 270 días, alentando que no es posible en caso de que accedan. Aquí lo puedes leer:

La ‘desintegración cualificada’ exigida por la ley para permitir que TikTok siga operando en Estados Unidos simplemente no es posible: no comercialmente, no tecnológicamente, no legalmente. Y ciertamente no en el crono de 270 días requerido por la ley. Los peticionarios han explicado esto repetidamente al gobierno de Estados Unidos, y los patrocinadores de la Ley eran conscientes de que la desinversión no es posible. No hay duda: la ley forzará un cierre de TikTok para el 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadounidenses que usan la plataforma para comunicarse de maneras que no se pueden replicar en otro lugar.