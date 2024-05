El desarrollo de Redfall llega a su fin

Como ya lo saben, uno de los estudios que clausuró Microsoft el día de hoy fue Arkane Austin, equipo que el año pasado nos entregó Redfall. Pese a la mala recepción de este título, los desarrolladores dejaron en claro que tenían pensado ofrecerle soporte a esta entrega, y hasta un DLC estaba en camino. Sin embargo, hace unas horas se confirmó que el desarrollo de Redfall ha llegado a su fin.

Por medio de un correo compartido por Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, el cual también fue replicado por Arkane Austin, se ha confirmado que el desarrollo de Redfall ha llegado a su fin. Esto significa que no hay planes para darle soporte a este título. Si bien los servidores se mantendrán activos, es probable que esto también cambie en un futuro. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Signup here https://t.co/1Pr9vfnn4K to receive details on how eligible players can receive this credit. pic.twitter.com/FFXiYEXgrM

— Redfall (@playRedfall) May 7, 2024