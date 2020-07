Hands On – Crash Bandicoot 4: It’s About Time

¡El regreso de Crash!

A pesar de su no tan extensa historia si se les compara con otros medios de entretenimiento, los videojuegos ya pueden presumir un enorme legado. Parte de esa historia se debe gracias a que varios de sus personajes se han convertido en auténticos iconos de la cultura popular. Sin lugar a dudas, la creación de Naughty Dog en 1996 pasó a tomar un lugar muy importante dentro de la industria, incluso colgándose de manera no oficial el título de “Mascota de PlayStation” cuando en realidad, jamás fue propiedad de Sony. Conociendo y sobre todo respetando toda esta herencia, Activision ha hecho ya un par de esfuerzos por regresar al loco marsupial al mapa y ahora, juntos con los talentosos Toys for Bob, se aventuran en la creación de un nuevo juego que estará llegando dentro de unos meses y que nosotros, ya tuvimos la oportunidad de probar.

El traer de regreso a una vieja franquicia es un proceso sumamente delicado, el cual se hace más y más complejo dependiendo de qué tan querida sea por la comunidad la serie o personaje del que estamos hablando, más ahora que la cultura del odio ha tomado por asalto a redes sociales y en general al internet. Crash, como te decía, juega un papel importante para todos los crecimos jugando en los noventa y la idea de que un nuevo título vaya a salir luego de 22 años desde su última entrega original, es algo que nos emociona y que a la vez, también nos preocupa. Con todo y el problema de la pandemia, nuestros amigos de Activision encontraron la manera de que pudiéramos probar Crash Bandicoot 4: It’s About Time, y en este previo especial te contamos de nuestras impresiones preliminares.

Apegado a la fórmula clásica

Los juegos de plataformas, sobre todo los que se desarrollan en escenarios con tres dimensiones, han tenido una historia sumamente interesante. Después de que en la segunda mitad de la década de los noventa vivieran su época dorada, vino un fuerte declive que duró una muy buena cantidad de tiempo. Ahora, como parte de todos los cambios que ha venido sufriendo el medio, hemos sido testigos de un claro resurgimiento de este tipo de títulos que Toys for Bob busca aprovechar con Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

¿Qué esperar de un nuevo Crash en pleno 2020? Complicada pregunta sin lugar a dudas, sin embargo, en cuanto uno le pone las manos encima a Crash Bandicoot 4: It’s About Time, te puedes dar cuenta de que la respuesta es mucho más simple y obvia de lo que nos imaginábamos.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es justo lo que su nombre nos dicta. Es la cuarta entrega del famoso marsupial en toda la extensión de la palabra. Tenemos un platformer casi completamente lineal en escenarios 3D en donde la acción básicamente nunca se detiene. Probablemente lo que más te impresionará cuando comiences a jugar este nuevo título publicado por Activision, será la forma en la que Toys for Bob consiguió replicar de manera casi perfecta el sentimiento de mover a Crash que Naughty Dog presentó en la trilogía original, tanto en temas de peso del propio personaje, así como de su reacción cuando le pedimos dar un salto, por ejemplo.

En la demostración que pudimos probar se nos permitió jugar dos niveles y medio solamente. ¿Muy poco? Definitivamente, pero creo que con la situación en la que está el mundo, nos podemos dar por bien servidos. Dicho lo anterior, te cuento que a pesar de que si bien, una de las prioridades de Crash Bandicoot 4: It’s About Time es ser lo más fiel que se pueda a sus viejos antecesores, eso no detuvo a los desarrolladores de insertar un par de ideas nuevas bastante funcionales.

Como seguro ya viste en los avances presentados, en esta ocasión, Crash contará con la ayuda de unas misteriosas máscaras que básicamente son Power Ups que nos brindan diferentes habilidades. Lo primero que hay que decir sobre esto es que estos “poderes” están colocados de manera predeterminada en ciertas zonas de los niveles, es decir, no es como que los vayas a poder estar utilizando de manera libre ni mucho menos. En el demo que jugamos pudimos ver cómo es que funcionaban dos de ellos.

La primera máscara es una que nos permitía alentar el tiempo por unos segundos. Dicha habilidad era aplicada en mecánicas como por ejemplo, hacer que unas plataformas cayeran más lento para que las pudiéramos utilizar para avanzar. Por otro lado, la segunda mascara nos servía para que con el toque de un botón, ciertos objetos aparecieran o desaparecieran. Esta idea la vimos aplicada en una sección en la que íbamos sobre un riel en el que teníamos que hacer que los obstáculos fueran apareciendo o desapareciendo según nos conviniera.

Las ideas creo que son buenas y sin lugar a dudas con potencial según lo que probamos en el demo, pero creo que tampoco podríamos decir que son demasiado originales o que vengan a cambiar por completo la forma en la que hemos jugado Crash. Recuerda que el principal objetivo de Toys for Bob es el de entregar Crash 4 como tal.

El diseño de los niveles me pareció interesante y muy creativo, pues a pesar de que en efecto, tenemos estos pasillos muy clásicos de la serie que por momentos llegan a cambiar a perspectivas completamente en dos dimensiones, se les agregó un poco de complejidad extra que incluso te invitan un poco a la exploración. Algo que creo que no me esperaba a pesar de todo lo que te he dicho sobre serle fiel a la fórmula original, es que al menos en el demo, sentí un nivel de dificultad elevado, bastante elevado. Así siempre ha sido Crash, claro, pero no me esperaba que el desarrollador se fuera por este camino de una forma tan marcada.

Además de haber recorrido un nivel congelado y otro que nos llevó a la era de los dinosaurios, también pudimos probar una de las grandes adiciones de Crash Bandicoot 4: It’s About Time: el poder jugar como el malvado Doctor Neo Cortex. Tomar el control del villano no es como que solo sea un skin de Crash y ya, sino que tiene su propio concepto aparte.

Cortex se encuentra persiguiendo a Crash y a Coco por todos estos niveles y en cierto punto, justamente se te permitirá ver por dónde es que él atravesó para llegar a ti. El antagonista cuenta con sus propias ventajas y desventajas si le compara con nuestros héroes. A pesar de no contar con doble salto, puede hacer un dash hacia adelante para atravesar grandes huecos, además de que cuenta con su interesante arma que le permite convertir a los enemigos en plataformas. La verdad es que este personaje se siente genuinamente diferente y creo que le viene muy bien a la experiencia general del juego.

Presentación que busca estar a la altura

Seguro recordarás que hace un par de años, Crash recibió una lavada de rostro en su diseño cuando fue parte de Skylanders: Imaginators, juego desarrollado por Toys for Bob, por cierto. El rediseño no causó tantas reacciones pues se tomó como algo menor sin tanta importancia. El asunto cambió con la presentación de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Al menos a mi parecer, creo que se logró hacer que una de las clásicas mascotas noventeras, se viera con un look fresco y moderno pero a al vez, conservando toda esa loca esencia que le vimos en su trilogía original.

Es importante mencionar que los screenshots que te presentamos en este Hands On, fueron tomados de una versión preliminar del juego a la que obviamente se le meterá mucho más trabajo en los siguientes meses. Lo anterior lo aclaro porque a pesar de que vemos una preciosa y muy colorida dirección de arte, puede que a algunas partes de los escenarios les falte detalle, esto sin mencionar que cuando la perspectiva se pone en dos dimensiones, los niveles se pueden sentir un poco faltos de elementos. Repito, es trabajo en progreso.

De igual forma, me pareció que algunas animaciones se pueden sentir entrecortadas o como si justamente, estuvieran incompletas, sobre todo de cómo es que se ve el juego cuando Crash pasa de estar corriendo a hacer una barrida. Golpear cajas creo que se debería de sentir mucho más fluido y limpio. Como sea, estoy seguro de que Toys for Bob está más que al tanto de todo esto y que en los siguientes meses, corregirá estos detalles para entregar un videojuego mucho más sólido en temas de presentación.

En Toys for Bob confiamos

Como siempre lo digo cuando hacemos este tipo de contenidos, aún es muy temprano para dar un veredicto definitivo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, más si tomamos en cuenta lo breve que fue la demostración a la que le pusimos las manos encima. Sin embargo, te puedo decir que me he quedado con muy grato sabor de boca y claro, con ganas de ya tener el producto terminado. Me divertí de la misma manera en la que lo hice cuando a finales de los noventa, estaba traumatizado con mi PlayStation original.

Toys for Bob ha demostrado su valía en varias ocasiones, pero creo que justo ahora, con Crash Bandicoot 4: It’s About Time, se les está presentando el verdadero examen que nos dirá si están listos para entrar en una elite de estudios desarrolladores o no. Cruzo los dedos para que así sea, pues de lo que sí no los podemos tachar, es de no ser valientes al intentar revivir a una serie con tanta historia. Mismo caso de Activision que la verdad, me ha sorprendido enormemente por los lugares en donde ha puesto sus cartas en los últimos años.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time está programado para lanzarse el próximo 2 de octubre en PS4 y Xbox One.