Feature – ¡Ya vimos la campaña de CoD: Black Ops Cold War!

Extraño mensaje

Call of Duty continúa en una complicada etapa de transición en la que tanto los estudios que están detrás de ella, como la compañía que lo publica, siguen decidiendo cuál será su futuro y sobre todo, qué rostro tomará. Lo anterior lo digo porque hace solo dos años, Treyarch, ahora de la mano con Raven Software, nos mandaba el mensaje de que el camino que tomaría la popular franquicia de FPS, sería el de abandonar por completo las historias y campañas de un jugador, para concentrar todos sus esfuerzos en los modos multiplayer, incluso incursionando por primera vez en el mundo de los Battle Royale. Un año más tarde, Infinity Ward trajo de regreso a su saga estrella y a lo que se hizo de lado 12 meses antes, dejando claro que existe una fuerte escasez de nuevas ideas, lo cual, por supuesto, a quién le importa viendo el gigantesco éxito de Warzone. Ahora, en medio de este loco año, los padres de Black Ops saltan al ruedo de nueva cuenta para volver a cambiar su propia narrativa y al menos en mi caso, mandarnos otro extraño mensaje sobre lo que es y lo que no es Call of Duty.

Luego de todos los rumores intencionalmente alimentados por una muy bien elaborada campaña de marketing, todos sabíamos que la serie regresaría al mundo de Black Ops, asunto que claro, no nos decía demasiado, pues después de habernos volado la mente con la joya que fue Call of Duty: Black Ops de 2010, las “secuelas” que le siguieron nos demostraron que en realidad el subtítulo “Black Ops”, no tenía un significado bien definido. Por tal motivo, cuando fui invitado a este evento especial a distancia en el que desarrolladores de Treyarch y Raven nos iban a mostrar el futuro de la saga, no sabía bien qué pensar. Vaya sorpresa la que me llevé al ver que finalmente, tendríamos una verdadera secuela para aquel título de hace 10 años, con todo y un fuerte enfoque en lo que será la campaña para un jugador, de la cual, pudimos ver segmentos de tres misiones que te describimos en este especial.

La Guerra Fría

La verdad es que una de las primeras decepciones que me llevé con Call of Duty luego de haber seguido sus juegos religiosamente año con año, fue con Black Ops II de 2012, el cual, por alguna extraña razón, hacía de lado el súper interesante tema de la Guerra Fría para intentar seguir torpemente los pasos de Modern Warfare. Ni qué decir de la tercera y cuarta entrega de la subsaga. Finalmente nuestras plegarias fueron escuchadas y como su nombre lo indica, en Call of Duty: Black Ops Cold War regresa toda esta temática de espías, conspiraciones y la fuerte efervescencia social, política y cultural que se vivió en la segunda mitad del siglo XX.

La historia de Call of Duty: Black Ops Cold War estará ambientada a inicios de la década de los 80, siendo una secuela directa del primer Black Ops, por lo que sí, personajes como Mason, Woods y Hudson estarán de regreso para acompañarnos. Pero ¿a quién vamos a interpretar? Acá comienza lo interesante y diferente de este juego, pues por primera vez en un Call of Duty, nosotros nos encargaremos de crear al protagonista, dándole el background que queramos e incluso, haciéndolo un personaje del que nadie sabe mucho.

Regresando un poco a la propia historia que se presentará en la campaña de Call of Duty: Black Ops Cold War, se nos contó que buena parte está inspirada por varios de los documentos desclasificados recientemente por parte del gobierno de Estados Unidos, es decir, se retoma la premisa de la fuerte crisis diplomática que se vivió entre nuestros vecinos del norte y la Unión Soviética que casi manda al mundo a una guerra nuclear. Por cierto, se nos aseguró que el escritor del primer Black Ops está de regreso para darle ese especial sabor a la narrativa que tuvo aquel título de 2010.

Continuando con los cambios que Call of Duty: Black Ops Cold War tendrá respecto a sus hermanos, tenemos el hecho de que habrán misiones secundarias que podremos hacer o no. Lo que se nos aseguró es que éstas sí contribuyen activamente a la narrativa principal, es decir, no se les quiso poner solo como relleno y ya. Además de lo anterior, habrá puntos en los que tendremos que tomar decisiones que afectarán el final del juego. Sí, tendremos más de un final para esta nueva aventura.

Pasando a platicarte de manera concreta sobre lo que vimos, te cuento que fueron fragmentos de tres misiones. Una de las primeras horas, otra en medio de la historia y una cerca del final. En la primera nos infiltramos junto con Woods en una base soviética secreta ubicada en Ucrania, la cual, era usada por los rusos para entrenar tropas sobre cómo es una ciudad típica estadounidense en caso de una invasión directa en América. En esta parte se luce muchísimo de la cultura pop de los 80, con todo ese neón, espectacular música y demás elementos clásicos. Sobre su forma, muy a la Call of Duty, dispárale a todo lo que se mueva.

La cosa se puso muy interesante en la segunda misión que se nos mostró. Aquí tomamos el control de un doble agente ruso mientras intenta sacar información clasificada de las oficinas principales de la KGB. Lo llamativo de este nivel es que se puede completar de formas muy diferentes dependiendo de qué decidas hacer, casi como si estuviéramos en un mini mundo abierto. Me recordó mucho a los Hitman. Para concluir, vimos una gran escena de acción en la que a través de una regresión, saltamos a un campo de batalla en Laos durante los años 60 cuando todo el conflicto en Vietnam se esta encrudeciendo. Obviamente no se iba a perder la oportunidad de tocar este momento de la historia de Estados Unidos.

¿Más de Call of Duty?

Sí, por supuesto que con todo y sus nuevas ideas, Call of Duty: Black Ops Cold War se ve como más de Call of Duty, sin embargo, no puedo mentirte al decir que sí me llegó ese especial sabor que el primer Black Ops siempre tuvo y que sin duda, lo destacó de entre las otras entregas de la serie. La gente de Treyarch y Raven nos aseguró que en realidad el concepto de este nuevo juego se concibió justo después de haber terminado a su antecesor, es decir, hace una década, por lo que me hace pensar que en realidad, la intención de seguir con la temática de la Guerra Fría siempre estuvo ahí por parte de los creativos, solo que se tomó otro camino por intereses comerciales.

Por cierto, lo que vimos de Call of Duty: Black Ops Cold War fue material de una Pre Beta capturada en PS5. Su fecha de lanzamiento está programada para el próximo 13 de noviembre en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Aquí puedes ver las ediciones especiales del juego, así como los precios que tendrán cada una de ellas.