Feature – ¿Qué es Ghostwire: Tokyo?

Buscando innovar

Es fácil pensar que nos encontramos en un medio saturado de ideas en donde ser original o diferente, puede llegar a ser imposible, más si hablamos de súper producciones en donde cualquier paso en falso, puede hacer que una compañía pierda muchísimo dinero y claro, ponga en tela de juicio la existencia de un estudio, por ejemplo. Sí, más de uno ha mencionado que los estudios desarrolladores tan solo están a un mal lanzamiento de desaparecer por completo. Luego de haber tenido un éxito comercial mediano con lo que fueron las dos entregas de The Evil Within, Tango Gameworks, estudio encabezado por el legendario Shinji Mikami, puso manos a la obra para trabajar en un nuevo proyecto, uno que no sería la tercera parte de su serie de horror y que a pesar de su nombre y claro, pasado de quienes están detrás de todo, ni siquiera tomaría el camino del afamado survival horror. En efecto, el padre de Resident Evil dará un saltó de fe con Ghostwire: Tokyo en busca de innovar.

Hace unos días, tuvimos la gran oportunidad de estar en un evento especial a distancia con representantes de Tango Gameworks y Bethesda para ver un gameplay extendido de Ghostwire: Tokyo, siguiente gran exclusiva en consolas de PlayStation 5 que justamente desde que fue revelado, ha causado bastante polémica, sobre todo por el hecho de que como ya te lo comentábamos, no se trata de un survival horror, sino de un juego en primera persona con bastante acción, aunque sí con un tema fantasmagórico y de thriller sumamente emocionante. Luego del recibimiento que nos dio Kenji Kimura, director del título, se nos mostraron unos de los minutos iniciales de la aventura, los cuales, resolvieron varias de nuestras dudas y a la vez, levantaron más cuestionamientos. Como sea, en este especial te contaremos qué fue lo que vimos para que tengas una idea más clara sobre qué tipo de experiencia se nos va a presentar esta primavera.

FPS de suspenso

Antes de pasar a describirte lo que vimos y claro, la impresión que me dejó el material, creo que es importante volver a recalcar el hecho de que me quedaron un montón de dudas que me hubiera gustado resolver, pero desafortunadamente, durante el evento, no pudimos hacer preguntas y mientras el gameplay rodaba, no había ninguna clase de explicación de qué es lo que estaba pasando exactamente a nivel de mecánicas, esto sin mencionar que no se nos permitía grabar el material para volver a verlo y poder hacer un análisis más profundo. Indudablemente, estos eventos a distancia gracias a la pandemia, siguen estando muy lejos de poder probar nosotros mismos y de primera mano los juegos para así, poderte presentar impresiones mucho más detalladas. Esperemos esto ya cambie pronto.

Dicho lo anterior, te cuento que el gameplay que pudimos ver, estaba ubicado dentro de las primeras horas de la aventura. Ghostwire: Tokyo es un juego para un solo jugador sumamente recargado a su narrativa, creo que es justo mencionar que estamos frente a una experiencia en la que no van a estar presentes elementos multiplayer ni sociales de ningún tipo… gracias al creador.

Como seguramente ya lo pudiste apreciar en algunos de los avances del juego, Ghostwire: Tokyo se juega en una perspectiva en primera persona desde la cual, podemos lanzar poderes hacia nuestros enemigos para acabar con ellos. Sí, el nuevo juego de Tango Gameworks bien podría ser catalogado como un FPS, pero no como cualquier FPS. Nuestro protagonista, un joven llamado Akito, obtiene sus habilidades de un ente espiritual que se une a su cruzada, y haciendo diferentes gestos con sus manos, puede lanzar todo tipo de “magias” para defenderse. De hecho, Shinichiro Hara, director de combate del juego, describe el gameplay como “karate mezclado con magia”. Una vez que debilitas lo suficiente a alguno de los fantasmas enemigos, entra una especie de momento especial en el que usando L2, es posible extraer el núcleo del enemigo para terminar con él.

Dentro del material que pudimos ver, se nos dejó claro que conforme vayas progresando en la aventura, vas a ir obteniendo más y mejores poderes que seguramente, serán esenciales para acabar con los distintos tipos de enemigos que se nos vayan poniendo enfrente. Creo que a pesar de no haberlo jugado como tal, Ghostwire: Tokyo me da la impresión de que es un FPS que se siente muy diferente a cualquier otro que hay allá afuera. Me dio la impresión de es que como un BioShock, en el cual no existen armas de fuego como tal y en donde por supuesto, tu única manera de atacar es justamente como los distintos poderes que se te van dando. Repito, habrá que probar el juego antes poder confirmar o desmentir esto que te estoy mencionando.

Me habría encantado ser mucho más específico con todo esto que te cuento e incluso, poderte hablar sobre más mecánicas que seguramente forman parte del intrincado gameplay de Ghostwire: Tokyo, pero como ya te lo detallaba, todo pasó muy rápido frente a nosotros además de que nadie nos iba diciendo exactamente qué es lo que estaba sucediendo en pantalla, asunto totalmente necesario cuando estás mostrando por primera vez un juego tan diferente.

Un mundo que parece envolver

Dejando un poco de lado todo el tema de las mecánicas de juego sobre las cuales estará sustentada la experiencia de Ghostwire: Tokyo, te cuento que el material que vimos nos dejó entrever un poco de la estructura que tendrá el juego, así como algo de su narrativa, misma que como seguro ya sabes, tiene muchos tintes de juego de terror y suspenso.

De lo poco que se nos mostró, entendí que una misteriosa neblina cubrió el centro de Tokio, causando que todos los que estuvieran en la zona, desaparecieran misteriosamente. Poco después, entes espirituales conocidos como Visitors, invadieron la ciudad con intenciones desconocidas. Acá entra nuestro protagonista, un joven llamado Akito que por cierto evento, se topa con el fantasma de un cazador de espíritus, el cual, se une a él para otorgarle poderes especiales y básicamente hacerla de guía en medio de toda esta muy extraña situación. De ahí en fuera, no podría decirte mucho más del tipo de historia que nos contará Ghostwire: Tokyo.

Sobre la estructura que tiene el juego, me dio la enorme impresión de que estamos frente a una especie de mundo abierto repleto de actividades secundarias que podemos hacer o no. A lo largo del video que vimos, noté que en el mini mapa había diferentes iconos que marcaban lo que parecen ser, actividades secundarias. Al tratarse del inicio del juego, todo lo que se nos mostró era claramente parte del quest principal, pero te repito que tengo la impresión de que podremos explorar la calles de Tokio con cierta libertad. Ahí estará la cuestión de qué tanto hay que hacer en estos espacios habitados por fantasmas más allá de entrar a una tienda de conveniencia a comprar ítems de un gato… sí, eso pasa dentro del juego.

¿Y qué tal pinta todo?

Pues bien, a pesar de todas las dudas que aún tengo y lo efímera que fue la demostración, me he quedado con un gran sabor de boca con lo que pueda ser al final Ghostwire: Tokyo. Me parece que su atmósfera se siente increíble y el uso de Unreal Engine 4 para las gráficas, hace que estas calles desérticas de Tokio, se sientan totalmente envolventes. Me intriga mucho saber más sobre cómo es que funciona el gameplay del juego pues a pesar de basarse en las reglas de un FPS, creo que tomará un camino sumamente distinto. De igual forma, me interesa mucho qué tantos elementos de juego de mundo abierto tendrá o si en realidad, es una experiencia guiada.

Como sea, tengo mucha fe en que Ghostwire: Tokyo será un titulo que indudablemente sorprenderá y del que en realidad, tenemos pocos argumentos sólidos para dudar, esto tomando en cuenta el gran trabajo que Tango Gameworks hizo con las dos entregas de The Evil Within. Claro que alguien me podría decir que Mikami y compañía debería de mantearse haciendo juegos de horror como tal, pero recordemos que el también director de Resident Evil 4, estuvo al frente de la espectacular acción de Vanquish cuando formaba parte de Platinum Games; es decir, el señor saber de lo que habla cuando se trata justamente de juegos de acción.

Ghostwire: Tokyo está programado para salir el próximo 25 de marzo en PS5 y PC.