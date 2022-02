It Takes Two, el aclamado juego que ganó el premio al GOTY durante The Game Awards el año pasado, sigue siendo un éxito en ventas. Después de que en octubre de 2021 se diera a conocer que el más reciente trabajo de Hazelight Studios había superado las tres millones de copias, el día de hoy se ha revelado un nuevo hito en ventas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Hazelight confirmó que a casi un año de su lanzamiento, It Takes Two ha logrado vender cinco millones de unidades a nivel mundial. Considerando que este es un título completamente cooperativo, esto quiere decir que 10 millones de personas han experimentado la historia de Cody y May. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“5… ¡Son CINCO millones de copias de #ItTakesTwo vendidas! ¡Nuestro equipo está absolutamente atónito solo de pensar en cuántos jugadores han disfrutado ahora de nuestro juego!”

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo sold! 😳💥🥳 Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! 😍 — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

Junto a esto, Josef Fares, director de Hazelight Studios, ha señalado que las cinco millones de unidades han superado cualquier tipo de expectativas que se tenían sobre este título. Considerando los proyectos relacionados con el cine y televisión en desarrollo, es seguro que este número solo crecerá conforme pase el tiempo.

Nota del Editor:

It Takes Two merece todo el éxito que ha ganado. Esta fue una de las mejores experiencias de 2021, y uno de los títulos que mejor representan el estilo cooperativo de los videojuegos. Ya no puedo esperar para ver cuál será el siguiente proyecto de Hazelight Studios.

Vía: Hazelight Studios