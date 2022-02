Recientemente, se dio a conocer que Pokémon Legends: Arceus tuvo el segundo mejor lanzamiento de cualquier juego de Switch en Japón, esto gracias a más de 1.4 millones de copias. Ahora, el día de hoy, Nintendo reveló que este título ha logrado vender 6.5 millones de unidades a nivel mundial en su primera semana, un logró que supera a los dos previos lanzamientos en la serie.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo agradeció a todos los fans por este logró. De esta forma, Pokémon Legends: Arceus ha logrado superar las ventas que Sword and Shield y Brilliant Diamond and Shining Pearl lograron durante su primera semana. Los dos previos títulos principales en la serie movieron seis millones de unidades durante este periodo de tiempo.

Thank you to the more than 6.5 million explorers worldwide who have already embarked on an exciting new adventure in #PokemonLegendsArceus!

