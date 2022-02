Desde que Naughty Dog nos entregó The Last of Us Part II en 2020, no mucho se ha dado a conocer sobre el futuro del estudio. Aunque sabemos que el apartado multiplayer de esta secuela está en desarrollo, no hay más información al respecto. Sin embargo, gracias a una serie de ofertas de trabajo, Neil Druckmann, el codirector de Naughty Dog, apunta a varios proyectos en desarrollo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el estudio detrás de Uncharted compartió 67 ofertas de trabajo, en donde encontramos puestos como animadores, artistas, diseñadores de niveles, audio, comunicación, diseño de interfaz, y mucho más. Junto a esto, Druckmann compartió un mensaje con tres emojis de silencio, lo cual señala que el estudio bien podría estar trabajando en tres proyectos en estos momentos.

We’re growing! Come join us and work on 🤫, 🤐, and 🤭! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

¿De cuáles proyectos se trata? Bueno, por el momento no hay información oficial que logre aclarar esta duda. Sin embargo, uno de estos bien podría ser el multiplayer de The Last of Us Part II. De igual forma, rumores han señalado que Uncharted 5 estaría en camino, y no hay que olvidar el supuesto remake del primer The Last of Us.

En temas relacionados, esto fue lo que comentó Naughty Dog sobre Uncharted 5. De igual forma, el estudio habló sobre el multiplayer de The Last of Us Part II.

Nota del Editor:

Aunque la idea de ver tres nuevos juegos de Naughty Dog es emocionante, no hay que olvidar los problemas de crunch que se llevaron a cabo durante el desarrollo de The Last of Us Part II. Pese a que nada asegura que esto se vaya a repetir, trabajar en tres proyectos al mismo tiempo podría ser complicado para el estudio. Al menos el buscar a casi 70 empleados nuevos podría indicar que se está tratando de remediar esto.

Vía: Neil Druckmann