PlayStation apuesta por Bungie

El inició de 2022 ha estado marcado por las adquisiciones que han realizado diversas compañías de la industria de los videojuegos para reforzar sus equipos creativos de cara a una época en la que las producciones bajo servicio serán una constante y Sony ha decidido no quedarse atrás.

Hace algunos días, PlayStation anunció la compra de Bungie por $3.6 mil millones de dólares, dejando entrever que este tipo de maniobras seguirán efectuándose a mediano y largo plazo. Para la transacción que nos ocupa, conviene resaltar cuáles son las implicaciones al respecto.

Es un hecho que esta operación llevaba meses preparándose y no puede ser vista como una reacción al movimiento de Microsoft con Activision-Blizzard, sin embargo, el timing para dar la noticia, sirvió a PlayStation para generar una acertada campaña mediática y brindar el mensaje de que se sumará a esta dinámica.

Si bien el precio de las acciones del gigante tecnológico japonés había sufrido una gran caída en las últimas semanas, logró tener un repunte que ofrece un respiro a los inversionistas y hace patente las intenciones de la compañía para apuntalar a sus equipos creativos.

La apuesta por Bungie servirá para que PlayStation refuerce su visión hacía los juegos como servicio no sólo en el universo de Destiny sino en la eventual creación de nuevas propiedades intelectuales que se adapten a las temporadas y a las micro transacciones.

Bungie tiene un largo camino recorrido en la infraestructura tecnológica para ofrecer experiencias entre diversas plataformas, lo que ayudará a Sony a reducir las curvas de aprendizaje. Asimismo, otras franquicias clásicas podrán sumarse a dicha red de servicios.

El mensaje respecto a que Destiny será multiplataforma, puede entenderse como un mecanismo para que la saga Call of Duty no termine siendo únicamente para Xbox. No cabe duda de que el número de usuarios de la serie bélica es mucho mayor, pero en un mercado de servicios, a nadie le conviene que el contenido comience a restringirse debido a las exclusividades.

PlayStation también podrá explotar las campañas de marketing en torno a Destiny, pues aunque salga en múltiples dispositivos, la promoción y anuncios estarán enfocados a su consola de sobremesa, tal y como pasara con los acuerdos comerciales con Call of Duty, Star Wars Battlefront y FIFA 22, por mencionar algunos.

Los siguientes meses serán muy interesantes para la división que preside Jim Ryan, toda vez que debutarán títulos esperados como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 y Forspoken, sin dejar a un lado la posibilidad de darse a conocer los nuevos planes de la compañía, incluyendo las mejoras a su servicio de suscripción o la integración de nuevos estudios.

Hace algunas décadas, nadie se hubiera imaginado los enroques que se presentarían, resultando curioso que Crash Bandicoot, el icónico personaje que algún día fue propiedad de Sony ahora pertenece a Microsoft y por el contrario, el estudio que dio vida a Halo y fue parte fundamental de la irrupción de Xbox en el mercado, ha hecho lo propio con PlayStation.

