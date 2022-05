El 10 de mayo es el día para celebrar a las mamás. En los videojuegos, usualmente este papel nunca tiene un gran peso, como en Pokémon, pero en otras aventuras, como en God of War de 2018, este es un factor sumamente importante. De esta forma, hoy les traemos una lista temática, la cual está conformada por las mejores madres en este medio. Estamos hablando de aquellos que harán todo lo posible para proteger a sus hijos, quienes se encargan de educarlos y guiarlos por el camino correcto, y ser la mejor maestra en el mundo. Todo esto sin importar si están relacionados por sangre o no.

5-. Clementine (The Walking Dead)

Originalmente, Clementine se nos presenta como una pequeña niña, la cual tiene que ser salvada. Sin embargo, después de un viaje fuertemente emocional y la pérdida de su figura parte, esta protagonista se ve en la necesidad de proteger y educar a un niño recién nacido. De esta forma, AJ se convierte en hijo adoptivo de Clementine. Aunque nuestra protagonista aún es una niña cuando AJ nace, la difícil situación en la que se encuentran la obliga a madurar mucho más rápido, y asumir este papel.

4-. Toriel (Undertale)

Durante Undertale, la trágica historia sobre Toriel y su hijo deja en claro que el mundo del juego es uno de tragedia. Sin embargo, esto no detiene la buena voluntad de esta madre. Cuando somos introducidos a este mundo, es Toriel quien nos protege. Es amable con nosotros, y hará todo lo posible para que la historia no se repita con otro pobre niño. Esto culmina en un fantástico enfrentamiento en donde ninguno de los involucrados desea pelear. Afortunadamente, la verdadera solución recae en estos sentimientos positivos que el jugador tiene por esta mamá.

3. The Boss (Metal Gear Solid 3)

En un sentido tradicional, The Boss es probable que no fuera la mejor madre de Revolver Ocelot. Sin embargo, este personaje es muy importante en el mundo de Metal Gear. Como figura materna de Snake, ella fue la encargada de enseñarle al protagonista del tercer juego el significado de ser un patriota y morir por tu nación, algo que eventualmente corrompió la ideología de Naked Snake. Junto a esto, sus diversos sacrificios, en donde se incluye la posibilidad de tener hijos, es un tema bastante fuerte que es tomado con la suficiente delicadeza para convertir a este personaje en un villano trágico.

2-. Yennefer (The Witcher)

Yennefer es una poderosa hechicera que no quiere nada más que convertirse en madre, pero sufre de infertilidad. Ella intenta atrapar a un Djinn con la esperanza de desear fertilidad, pero no tiene éxito y no puede tener hijos. Sin embargo, esto nunca la detiene, después de estar unida a Geralt, finalmente se convierte en una figura materna para Ciri. Las madres adoptivas son tan importantes como las biológicas y Yennefer lo demuestra al tratar de proteger y rescatar a Ciri en todo momento, y eso es lo que la coloca en esta lista.

1-. Samus (Metroid)

La serie de Metroid es una que constantemente juega con la idea de que Samus es una madre. Tanto Super Metroid así como Other: M, especialmente este título, se han encargado de explorar a la personalidad de esta cazarrecompensas después de encontrarse y perder al bebé Metroid, un momento traumático que la deja marca de por vida. Junto a esto, esta serie cuenta con un fuerte énfasis en la maternidad. En Metroid II nos enfrentamos a la reina de estos aliens, y Mother Brain juega un papel similar con los Piratas Espaciales.