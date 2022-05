Podremos dar un nuevo vistazo al Remake de Dead Space mediante un evento

Por mucho, uno de los anuncios más fuertes que se hizo en 2021 fue el del Remake relacionado a Dead Space, franquicia de terror espacial que no ha tenido una nueva entrega en años. Desde ese anuncio poca información se ha soltado realmente, pero esto va a cambiar dentro de pocos días gracias a un nuevo evento anunciado por parte de EA.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de la franquicia se anunció que vamos a conocer más del desarrollo del mismo, concretamente la parte artística, sección bastante importante para cualquier videojuego. La cita es el próximo 12 de mayo en punto de las 12 PM (Ciudad de México), no se confirma en ningún momento la duración para esta presentación en línea.

Who turned out the lights?

Join @MotiveStudio for our latest Developer Livestream focused on Art on May 12th at 10AM PT!

Note: This livestream may contain content not suitable for all audiences pic.twitter.com/5bySgPBDFC

