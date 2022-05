Hasbro abrirá su propio parque de diversiones en México

Desde que la Feria de Chapultepec cerró en la ciudad de México, el único sitio de entretenimiento de este tipo que domina el negocio en ni más ni menos que Six Flags. Eso quiere decir, que de momento esta compañía internacional no tiene ningún tipo de competencia en este mercado, pero puede ser que esto cambie en muy poco tiempo.

La marca de juguetes Hasbro quiere expandir sus fronteras, razón por la cual van a tener su propio sitio de atracciones en esta misma ciudad, todo gracias a una inversión de poco más de 16 millones de dólares por parte de VXT Negocios. Llevará el nombre de Hasbro City, y tendrá como apoyo a grandes franquicias que van desde My Little Pony hasta Transformers.

Aquí las palabras del directivo de esta construcción:

Estamos licenciado nuestras marcas para que se usen dentro de la instalación. Nuestro objetivo es apoyar a Hasbro City. Por lo tanto, contamos con un equipo de profesionales dedicados al entretenimiento que trabajan en la planificación, las operaciones y la comercialización de la instalación en general.

Por ahora no cuenta con una fecha de apertura aproximada, solo que la extensión del terreno es de 9,000 metros cuadrados. Asegurando que es un proyecto sin igual, ya que sus visitantes podrán ver desde las tierras de Autobots, las praderas de My Little Pony y hasta ciudades al estilo Monopoly donde se pueden adquirir propiedades de forma ficticia.

No está de más comentar, que Hasbro City no planea solo quedarse en México, ya que busca expandirse a LATAM si es que se logra tener éxito.

Nota del editor: Con esta noticia es evidente que Six Flags ahora tendrá algo de competencia. Pero lo mejor, es que ahora los consumidores tienen más opciones de elegir en cuanto a entretenimiento se refiere. Ahora solo hay que esperar a una posible fecha de apertura.

Vía: VXT Negocios