Fans enfurecen con Xbox por su DRM

Como sabrán, a lo largo de este fin de semana, varios usuarios reportaron serios problemas con los servidores de Xbox Live. Durante tres días, jugadores de Europa y Estados Unidos se quejaron ante las fallas, y señalaron a las políticas del DRM en línea como el principal responsable. El día de hoy se emitió un comunicado oficial, el cual señala que una solución definitiva está en camino, pero esto solo logró enfurecer aún más a los jugadores.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Xbox Support compartió un mensaje en donde señaló que sus servidores ya están funcionando de forma correcta, y en los próximos días tendrán una solución definitiva. Esto fue lo que comentaron:

We’ve seen significant improvement to the issue that has prevented some users from purchasing and launching games. We expect full mitigation in the coming days with the roll out of a new update.

— Xbox Support (@XboxSupport) May 9, 2022