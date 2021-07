El Series X|S supera las 6.5 millones de unidades

Recientemente se llevó a cabo la junta de accionistas de Microsoft, en donde Satya Nadella, CEO de esta compañía, mencionó que el Xbox Series X|S ya es la plataforma de Xbox que más rápido se ha vendido en la historia de la compañía, superando los números del Xbox One y Xbox 360 durante el mismo periodo.

De acuerdo con Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, el Xbox Series X|S ya cuenta con 6.5 millones de unidades vendidas a nivel mundial, cantidad que fue alcanzada el pasado 30 de junio de 2021. Esto es un incremento en comparación con las 5.7 millones del Xbox One y 5 millones del Xbox 360 durante el mismo periodo de tiempo.

We estimate that the Xbox Series X|S total sell in was 6.5m as of June 30, 2021.

Compared to our estimate of 5.7m for Xbox One and 5.0m for Xbox 360 in the same timeframe.

Supply for Series X|S improved in the past quarter, with hardware revenue up 20% QoQ. https://t.co/ypHqyTqZzo

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 27, 2021