El PS5 supera las 10 millones de unidades

El PlayStation 5 ha alcanzado las 10 millones de unidades vendidas a nivel mundial. La consola llegó a este número el pasado 18 de julio, poco menos de un mes más rápido en comparación con el PlayStation 4. Junto a esto, se han proporcionado nuevos datos relacionados con las grandes exclusivas de la consola.

Como lo señala GamesIndustry.biz, el PS5 ya es la consola de Sony que más rápido se ha vendido en la historia de la empresa. De acuerdo con Jim Ryan, CEO de SIE, este número se ha logrado gracias a que la prioridad de la compañía ha sido cumplir con la fuerte demanda que la consola tiene en todo el mundo. Esto fue lo que mención Ryan al respecto:

“Creíamos profundamente en el conjunto de características de nuestra nueva plataforma, y trabajamos muy duro internamente y con nuestros socios para asegurarnos de que la alineación de juegos fuera realmente sólida, y hemos continuado salpicando a la comunidad con excelentes juegos de PlayStation Studios como MLB: The Show, Returnal y Ratchet and Clank: Rift Apart. Pero justo decir que el compromiso nos ha sorprendido, de una forma muy grata”.