Pokémon Go banea a jugadores inocentes

Desde su llegada al mercado móvil, Pokémon Go se ha visto envuelto en una batalla en contra de aquellos que hacen trampa en el juego. De esta forma, durante las últimas semanas, miles de jugadores fueron baneados. Sin embargo, el sistema anti-trampas que se usa no solo atacó a quienes justificadamente lo merecen, sino que personas honestas también fueron expulsadas del título erróneamente.

El sistema anti-trampa funciona en tres pasos. Primero llega la advertencia. Después el acceso al juego es bloqueado por 30 días. Este proceso termina con el baneo completo de Pokémon Go. Parece que, de alguna manera, el sistema anti-trampas automatizado del juego se activó y numerosos jugadores fueron arrastrados falsamente por la siguiente ola de prohibiciones, un error que Niantic ahora está buscando revertir. Esto fue lo que comentó la compañía:

We’re working on reverting strikes for some Trainers who incorrectly received punishments on their accounts. This will be done for Trainers automatically, whether or not they have contacted us. We apologize for the error.

— Niantic Support (@NianticHelp) July 27, 2021