Gardevoir llegará a Pokémon UNITE

Pokémon UNITE, el MOBA gratuito desarrollado por Tencent TiMi, llegó al Nintendo Switch la semana pasada con una saludable cantidad de contenido disponible. Sin embargo, los jugadores desean ver más de este título. De esta forma, el día de hoy se ha confirmado que esta misma semana se agregará un nuevo pokémon a este título.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, se ha confirmado que Gardevoir, pokémon de tipo psíquico y hada, estará disponible de forma gratuita en Pokémon UNITE el día de mañana, 28 de julio.

Attention, Trainers! Gardevoir is arriving to the shores of Aeos Island on July 28!

Keep your eyes open for when this Ranged Attacker steps into battle this Wednesday! #PokemonUNITE pic.twitter.com/3eurxLvZH5

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 27, 2021