Aunque durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hemos visto, o escuchado, una serie de temas de anime y videojuegos, fue la presentación de Alexa Moreno, gimnasta mexicana, la que se robó el corazón del públcio al utilizar el tema de Zenitsu de Demon Slayer. De esta forma, la participación de esta atleta ha cautivado incluso al compositor del cover que escuchamos en este evento.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Samuel Kim, quien es el responsable por el cover del tema de Zenitsu que podemos escuchar en la presentación de Alexa Moreno, reaccionó sorprendido y de forma positiva al uso de su trabajo. Esto fue lo que comentó:

So this amazing gymnast used my cover of Demon Slayer Zenitsu Theme (feat. Attack on Titan Theme) for her performance!

EPIC!!!!@alexa_moreno_mx#DemonSlayer #Tokyo2020 #TokyoOlympics https://t.co/jMoCShOPXV

— Samuel Kim Music (@samuelkimmusic) July 25, 2021