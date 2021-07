¡Éstos son los estrenos de Prime Video en agosto!

Agosto será un mes bastante fuerte para Amazon Prime Video. Gracias a la llegada internacional de Evangelion 3.0+1.0, los fans del anime por fin tendrán la oportunidad de presenciar el final de la serie Rebuild. De igual forma, cintas como The Lighthouse encabezan la lista de las novedades para películas. De esta forma, estas son las nuevas películas, series, animes y más producciones que llegarán a Prime Video a lo largo del próximo mes de agosto.

Películas:

-Hasta el horizonte, 1 de agosto.

-Boss Level, 4 de agosto.

-Head Above Water, 6 de agosto.

-El faro, 8 de agosto.

-Cementerio de animales, 9 de agosto.

-El parque mágico, 9 de agosto.

-Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, 13 de agosto.

-Evangelion: You Can (Not) Advance, 13 de agosto.

-Evangelion: You Can (Not) Redo, 13 de agosto. (13/8)

-Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, 13 de agosto.

-La casa del caracol, 20 de agosto.

-Cats, 22 de agosto.

-Las aventuras del doctor Dolittle, 22 de agosto.

-Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas, 27 de agosto.

-UglyDolls: Extraordinariamente feos, 29 de agosto.

Series:

-Preacher, temporada 4, 5 de agosto.

-Cruel Summer, 6 de agosto.

-Modern Love, temporada 2, 13 de agosto.

-Nine Perfect Strangers, 20 de agosto.

-Fernando, temporada 2, 27 de agosto.

-Entra en escena, 28 de agosto.

Vía: Amazon