Netflix estaría trabajando en una serie de FF

Hace un par de meses se reveló que una serie animada de Final Fantasy IX ya estaba en desarrollo. Ahora, un nuevo reporte señala que Netflix estaría a cargo de una adaptación live action de la famosa serie de RPG de Square Enix.

De acuerdo con Giant Freakin Robot, una “fuente confiable” les ha comentado que Netflix está trabajando en una serie live action de Final Fantasy. Por el momento no hay más información al respecto. Aunque no se mencionan los planes concretos, es probable que veamos una adaptación de Final Fantasy VII, ya que es la entrega más popular, aunque no se descarta ver algo relacionado con otros títulos en la serie. Es importante mencionar que este es solo un rumor, y no hay información oficial por el momento.

Desde hace un par de meses, hemos visto como Netflix ha logrado crear relaciones con algunas de las compañías más populares de la industria de los videojuegos, esto con el objetivo de crear varias producciones basadas en las propiedades más grandes del medio, como Assassin’s Creed. De igual forma, es probable que esto también tenga alguna relación con el servicio de streaming que está desarrollando la compañía.

En temas relacionados, Netflix también está trabajando en una serie live action de Pokémon. De igual forma, otro rumor señala que la compañía de streaming podría estar desarrollando una serie de Dragon Age.

Vía: Giant Freakin Robot