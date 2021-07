MLB The Show 21 supera las 2 millones de unidades

Por años, la serie de MLB The Show fue una exclusiva de las consolas de PlayStation. Sin embargo, la entrega más reciente, la cual llegó al mercado el pasado mes de abril, también está disponible en consolas de Xbox, así como en Game Pass. De esta forma, Jim Ryan, CEO de SIE, ha señalado que este título ya es el juego más vendido en la historia de la franquicia.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, MLB The Show 21 ya cuenta con más de dos millones de unidades vendidas a nivel mundial. Sin embargo, gracias a la llegada de este título a Game Pass, más de cuatro millones de jugadores han tenido la oportunidad de disfrutar de este título. Esto fue lo que comentó Ryan al respecto:

“Siempre es interesante experimentar con nuevos modelos, pero la razón principal por la que MLB: The Show lo ha hecho tan bien es que es un juego realmente genial que ahora es el título que más rápido se ha vendido en la historia de la franquicia. Nuestro estudio de San Diego mejora con cada iteración anual, estamos muy orgullosos de este equipo. Solo desearía poder entender el deporte…”

Recordemos que PlayStation no es extraño a llevar estrenos sin costo adicional a diferentes servicios. Durante los últimos meses hemos visto como nuevas entregas han llegado día uno a PlayStation Plus, de forma gratuita para todos aquellos que tienen acceso a esta plataforma. Será interesante ver cuál será la propuesta de la compañía tras ver el éxito de MLB The Show 21.

En temas relacionados, el PS5 ya cuenta con más de 10 millones de unidades vendidas. De igual forma, parece que una revisión de la consola ya está en camino.

Vía: GamesIndustry.biz