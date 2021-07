Las revisiones de consolas no son una novedad, y es algo que se espera en cada generación. Aunque uno puede llegar a pensar que esto significa una serie de mejoras técnicas, en algunos casos solo vemos un par cambios en el diseño o en los componentes de producción. Este es el caso del PlayStation 5 Digital Edition, el cual parece que ahora será más ligero.

Recientemente, se encontraron una serie de registros en el sitio oficial de PlayStation en Japón, en donde se revela el modelo CFI-1100B01. De acuerdo con la página de especificaciones del manual esta nueva versión de la consola digital de PS5 tendrá un peso de 3.6 kg, que son 300 gramos menos que los 3.9 kg del modelo actual. Junto a esto, se habla de un tornillo diferente para la base de la consola.

El manual también menciona que este nuevo modelo estaría disponible en Japón el día de hoy, 20 de julio, aunque PSU señala que no llegaron nuevas consolas a las tiendas de este país. Esto podría significar que la distribución del PS5 Digital Edition CFI-1100B01 comenzaría en cualquier momento.

Aunque por el momento no se habla sobre un lanzamiento en occidente, esto solo es cuestión de tiempo. Tal vez no sea la revisión que muchos tenían en mente, pero considerando que el PS5 no lleva ni un año en el mercado, será mejor esperar aún más antes de ver un posible modelo Slim o Pro.

En temas relacionados, alguien ya creó un PS5 Slim que funciona. De igual forma, las próximas computadoras de AMD tendrán una arquitectura similar a la de un PS5.

Vía: PSU