Dan el significado de la letra Z en Dragon Ball

La franquicia de Dragon Ball a pesar de que en la parte del manga es una obra totalitaria, la cual empieza con Gokú en su versión de niño y termina con la derrota de Majin Boo, al menos en la versión de anime se le ha cambiado ligeramente el nombre, agregando una Z hasta el final. Y con eso en mente, los fans se han llegado a preguntar por qué se tomó tal decisión al momento de pasar las aventuras del Saiyajín en adulto al formato que todos disfrutamos en la televisión abierta en los años 90.

Mediante una entrevista del año 2003, el creador de la franquicia, Akira Toriyama, ha respondido tal incógnita, la cual no es realmente la más rebuscada de la vida, ni tampoco con el significado más planeado que pudo tener en el mangaka mientras quería dar final a la obra. La cuestión es, que la saga de Freezer se había pensado como la definitiva, razón por la que se pensó en la última letra del alfabeto para dar a entender que es un cierre, algo que se debió extender ligeramente por los arcos de Cell y Majin Boo.

Acá lo mencionado:

Quería terminar el cómic, Z es la última letra del alfabeto, ¿verdad? En ese momento, quería terminar el cómic, así que le puse al título una ‘Z’ con el significado de: ‘eso es todo, amigos’.

También se puede pensar en la inclusión de la letra “Z”, la cual se interpreta a menudo como una indicación de “zenkai” en japonés, que significa “desarrollo” o “progreso”. También puede simbolizar un nuevo comienzo o una nueva etapa en la vida de los personajes principales. La elección de “Z” sugiere una continuación, pero también marca un cambio en el tono y la escala de la historia, ya que “Dragon Ball Z” se centra más en las batallas épicas y las amenazas cósmicas.

Vía: MS

Nota del editor: Definitivamente no creo que sea la respuesta que muchos quieran escuchar, pero al final hay autores que realmente buscan salvarse con lo que tienen a la mano y no lo podemos culpar realmente. Eso sí, después de todo no marcó el final definitivo para la franquicia, pues ahí tenemos a Super que sigue en emisión.