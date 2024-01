Xbox cierra departamento de lanzamiento de juegos físicos

El día de hoy ha estado dedicado a las polémicas con Xbox, dado que se dio un anunció bastante fatídico, y ese se relacionado con los despidos en la industria, concretamente con personas de Bethesda y también de su compañía recién adquirida, Activision Blizzard King. Y por si esto no fuera suficiente, se ha lanzado una nueva noticia que podría decirse ya se estaba pronosticando, y tiene que ver directamente con la distribución y comercialización de los videojuegos en formatos físicos o tradicionales.

Según lo comunicado por parte del periodista conocido como Jez Corden, Microsoft está cerrando los departamentos que se dedican en llevar sus juegos las tiendas minoristas, lo cual se piensa es una especie de movimiento para reducir algo de inventario dentro de su negocio. A esto se une el tema de que la siguiente generación podría ser únicamente digital según una filtración, pero a la vez podría tratarse de un plan completamente diferente del cual se está insinuando de manera sutil.

Microsoft has also shut down departments dedicated to bringing Xbox games to physical retail … which if you've seen the digital-only Xbox console leaks … well, you can get an idea of where Microsoft is going here.

— Jez (@JezCorden) January 25, 2024