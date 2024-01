Microsoft anuncia despidos en Xbox y Blizzard

Han pasado tres meses desde que la compra de Activision, Blizzard y King por parte de Microsoft llegó a su fin. Si bien se esperaban una serie de cambios tras finalizar este proceso, el día de hoy se dio a conocer un movimiento que no muchos esperaban. Por medio de un comunicado, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha revelado que 1,900 empleados de la compañía perderán su trabajo.

En la mañana del 25 de enero de 2024, Spencer le compartió un correo a sus empleados, uno que ya ha llegado a manos de múltiples medios, en donde se menciona que 1,900 empleados perderán sus trabajos. Sin embargo, el directivo asegura que Xbox proporcionará todo el soporte posible para hacer que esta transición no sea tan pesada. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Este número de despidos representa el 8% de los 22 mil empleados de la división de juegos de Microsoft. Si bien las áreas de Xbox y ZeniMax Media han resultado afectadas, el golpe más grande lo recibió Blizzard. Junto a los despidos de cientos de empleados, también se ha revelado que Mike Ybarra, el presidente de Blizzard, ha decidido abandonar la compañía. Esto fue lo que comentó al respecto:

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

