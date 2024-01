CD Projekt Red habla de su nueva propiedad intelectual

Después de que al fin limpiaron el nombre de Cyberpunk 2077, sus creadores, CD Projekt Red, pueden seguir con los proyectos que tenían pendientes, entre ellos la siguiente parte de The Witcher así como un remake de la primera aventura Geralt de Rivia, el cual probablemente tenga la jugabilidad de la tercera parte. Sin embargo, no es todo lo que tienen en el tintero, pues la nueva franquicia llamada Hadar ya se está cocinando, incluso han mencionado que diferencias tendrá con las otras marcas del estudio.

Primeramente, se menciona que el proyecto más avanzado para este punto es Polaris, mejor mencionado como The Witcher 4, el cual realmente no se podría interpretar como una secuela tal cual del tercero, sino de algo que empezará una nueva trilogía, pero aún no deciden si seguirá la misma línea de argumento. Después tenemos a la secuela de Cyberpunk 2077, la cual para estos momentos va tomando forma, ya que hace no mucho dieron por terminado el original con el DLC de Phantom Liberty.

Por otro lado está el spinoff de The Witcher así como el remake, los cuales por ahora tampoco llevan mucho avance, pero que podrían presentar saltos importantes de desarrollo, ya que no se están planeando como lanzamientos de talla tan grande y con un presupuesto importante detrás. Para finalizar tenemos a Hadar, el cual desafortunadamente no ha iniciado desarrollo, pero que promete ser diferente a lo visto en otras franquicias de la marca, indicando que pasarán muchos años para verlo terminado.

Acá el comentario por parte de Adam Kiciński, CEO de la empresa:

Actualmente estamos en fase conceptual, diseñando el mundo, describiéndolo e ilustrándolo con gráficos. Todavía no estamos en la fase de desarrollo de videojuego aún.

Vale la pena mencionar, que su revelación de existencia se dio en octubre del año pasado, por lo que no deberíamos esperar a tener nuevas noticias pronto, a eso suma que CD Projekt Red seguramente descansará de lanzamientos al menos en 2024, todo para tener el remake o spinoff de The Witcher en el 2025. De la secuela de Cyberpunk 2077 tampoco debemos hablar mucho, pues apenas están formando nuevo equipo para empezar a trabajar en el mismo.

Vía: PArkiet

Nota del editor: Esta desarrolladora definitivamente debe de tomar un descanso, pues no han tomado un respiro desde que se pudo a la venta Cyberpunk 2077, ya que se pusieron a repararlo después de su lanzamiento y también desarrollaron el DLC que tango ha gustado a los fans.