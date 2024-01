Pokémon TV llega a su fin definitivo

La aplicación de Pokémon TV es, o más bien, era, una buena forma de disfrutar del anime de Pokémon en cualquier momento, esto gracias a su disponibilidad en dispositivos móviles y el Nintendo Switch. Sin embargo, hace un par de días se reveló que esta aplicación ha sido eliminada por completo.

Así es, la aplicación de Pokémon TV para dispositivos móviles y Nintendo Switch desapareció de sus respectivas tiendas digitales el pasado 8 de enero de 2024. Sin embargo, si eres de los afortunados que aún tiene Pokémon TV descargado, podrás disfrutar de todo su contenido hasta el próximo 28 de marzo, día en que sus servidores llegarán a su fin.

Sin duda alguna, una noticia bastante inesperada, y una que no tiene una razón aparente. Actualmente, The Pokémon Company no ha emitido un mensaje en donde se revele que los llevó a tomar esta decisión. Sin embargo, es muy probable que ya no tengan razón para seguir usándola. No solo el anime de Pokémon está disponible a lo largo de diferentes cadenas de televisión, algunas públicas y otras de pago, sino que han logrado un acuerdo con Netflix para llevar su contenido animado a esta plataforma.

De esta forma, no sería descabellado pensar que el acuerdo con Netflix es el responsable de que la aplicación de Pokémon TV llegara a su fin. Es una lástima de verdad. En temas relacionados, acusan a Pokémon Go de engañar a los jugadores. De igual forma, este es el TCG de Pokémon Scarlet & Violet Paldea Fates.

Nota del Editor:

Es una lástima que Pokémon TV llegue a su fin, pero no es el fin del mundo. Actualmente, hay varias formas de ver el anime de Pokémon, y dudo que muchos de los fans de esta producción elijan este servicio sobre Netflix, o incluso ver los nuevos episodios en sitios de dudosa procedencia.

Vía: Nintenderos