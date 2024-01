Uno de los mayores competidores de Waze, especialmente para los conductores de Google Maps. Desde su introducción, esta función ha sido esencial para llegar a cierto lugar de una forma rápida y segura en coche. Sin embargo, un nuevo reporte asegura que una de las funciones más importantes de Maps podría desaparecer completamente en las próximas semanas.

De acuerdo con 9to5Google, la función de Driving Mode podría desaparecer por completo de Google Drive en febrero de 2024. Para aquellos que no han usado esto, la opción permite controlar las llamadas, los mensajes y los medios de forma sencilla al volante. En su lugar, encontraríamos el Asistente de Google, el cual, en teoría, le ofrecería a los conductores “facilidad de uso y seguridad”.

Si bien por el momento no hay información por parte de Google al respecto, este reporte ya ha comenzado a preocupar a más de una persona. Si bien es cierto que el asistente de Google cuenta con un par de opciones favorables, como el controlar las llamadas o buscar datos, sin que tengas que dejar de mirar el camino, no está libre de fallas, y muchos usuarios no están dispuestos a este cambio.

Solo nos queda esperar a que Google comparta información oficial para confirmar o desmentir este gran cambio. En temas relacionados, el asistente de Google podría ser reemplazado por Chat GPT. De igual forma, Chrome ha comenzado a bloquear cookies.

Nota del Editor:

Prefiero usar Google Maps a cualquier otra variante. Sin embargo, también es cierto que la función normal hace bien su trabajo. Aunque será una pérdida gigante, el ya no tener el modo conductor, especialmente para aquellos que manejan para trabajar, el usuario común no tendrá mucho de qué preocuparse.

Vía: Hipertextual