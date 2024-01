Dan vistazo a Pokémon TCG: Scarlet & Violet Paldean Fates

El mundo de Pokémon nunca deja de expandirse gracias al querido TCG, pues año con año el juego coleccionable agrega reglas a la mesa para que los fieles seguidores de la misma se adapten a las circunstancias y también se hagan con los nuevos paquetes que ponen a la venta. El más nuevo será ni más ni menos que Paldean Fates, en el cual la característica única son las criaturas Shiny, pues dentro del set no solo vendrán un par, de eso estamos bastante seguros.

Dicho paquete llegará el próximo 26 de enero de las tiendas, con 240 cartas por mostrar, de las cuales 100 son de Pokémon Shiny, incluyendo al mítico Mew que vendrá de color azul, y para emocionar a los fans que ya hicieron su preventa, se ha dado un vistazo previo a estos pequeños cartones. Con ilustraciones que en esta ocasión van dirigidas a la parte cute de los personajes, pero que igual sirven para los próximos torneos que se llevan a cabo en relación a la franquicia.

Aquí puedes ver algunas cartas:

Esta es la descripción que se da en la página oficial sobre la expansión:

Las cosas se ven especialmente brillantes en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, ya que la próxima expansión, Scarlet & Violet—Paldean Fates , presenta Pokémon Shiny en abundancia. Esta expansión, que llegará el 26 de enero de 2024, incluye más de 240 cartas, ¡más de 100 de las cuales son Pokémon Shiny! Únase a nosotros para echar un vistazo temprano a algunos de estos emocionantes Pokémon junto con un par de nuevas cartas de entrenador que puede encontrar.

Habrá que esperar a fin de mes para conocer el set entero de tarjetas.

Nota del editor: Nunca le he entrado al TCG de Pokémon, pero francamente este tipo de cosas nunca me han llamado la atención, incluso intenté jugar a Yu-Gi-Oh! pero me aburrió al poco tiempo. Sin embargo, no negaré que las ilustraciones son bastante interesantes.