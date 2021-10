Luego de haber generado todo tipo de reacciones durante su revelación debido a que no cumplió con muchos de los rumores que se habían estado manejando, un modelo completamente nuevo del Nintendo Switch está llegando al mercado. Por supuesto y como es lo normal, existen un montón de dudas sobre si es que vale la pena dar el salto, o si es mejor idea de mantenerse con cualquiera de las opciones anteriores. Claro que al final, todo depende de cada quien, pues no todos estamos en las mismas circunstancias. Sin embargo, con el objetivo de ayudarte a tomar una decisión lo más informada posible, te hemos preparado este especial en el que de manera puntual, te presentamos cinco razones por las que creemos, hacerte de un nuevo Nintendo Switch OLED Model es una gran idea, pero también, listamos cinco puntos por la que tal vez, deberías de considerar pasarlo por alto.

Razones para sí comprarlo

Joy-Con… ¿mejorado?

Sin lugar a dudas, la gran polémica que ha girado alrededor del Switch desde sus primeros meses en el mercado: lo increíblemente frágiles que son sus controles. A pesar de las innumerables quejas y demás problemas, Nintendo simplemente se ha hecho de la vista gorda, o al menos así lo ha hecho parecer. No obstante y de acuerdo con diferentes reportes, la compañía ha venido tomando nota de los problemas que aquejan a los llamados Joy-Con y al infame drifting que puede hacerlos inusables. Desde que hace unas semanas se lanzaban los mandos edición especial de Skyward Sword HD, algunos usuarios comenzaron a reportar que finalmente se le había hecho una modificación al hardware para eliminar definitivamente el Joy-Con Drift, misma que se extendería a nuevos modelos, incluidos los controles que incluye el Switch OLED. Todo esto está por confirmarse al 100 por ciento, pero según parecer, los nuevos Joy-Con que vienen en el nuevo Switch, ya no tienen este problema.

Acabados y solidez

Desde que uno lo saca de su caja y lo sostiene por unos segundos, te puedes dar cuenta de que el Switch OLED sí representa a una versión premium de la consola de Nintendo. Más allá de su nueva pantalla de la cual te hablaremos un poco más adelante, se puede notar inmediatamente el nuevo acabo metálico que la consola tiene y que en efecto, la hacen sentir mucho más sólida en todo sentido. Además, los rieles en los que se conectan los Joy-Con, también recibieron un cambio de diseño, haciendo que los mandos se sientan mucho más sólidos cuando están adheridos a la consola. Sus 3mm extra de largo no se notan a simple vista, pero indudablemente le dan más firmeza a todo el sistema en conjunto. Por cierto, a pesar de que cualquier viejo Joy-Con sí es compatible con este nuevo Switch, puede que algunas cosas como fundas o protectores no le queden correctamente.

Dock

La estación con la que conectamos nuestro Switch OLED a cualquier pantalla es uno de los cambios más obvios. Además de que en la parte estética ahora nos presenta un diseño mucho más limpio y con líneas curveadas más elegantes, tenemos un par de cambios de fondo bastante interesantes. Lo primero es que finalmente, tenemos un puerto LAN integrado para conectar un cable de red y así, mejorar nuestra conexión a internet cuando estamos usando el Dock. De igual forma, se le agregó una tapa removible que permite tener un acceso más sencillo al resto de sus puertos traseros. A pesar de que esto no está confirmado, varios medios con distintas fuentes están reportando que este nuevo Dock viene listo para sacar señal de video en 4K, la cual, quedaría lista por medio de una actualización de software más adelante en el futuro. Repetimos, esto sigue sin confirmarse, pero podría pasar.

Confort y audio

Una de las principales críticas que siempre se le hicieron al Nintendo Switch, tenía que ver con lo frágil que era la patita que soportaba a la consola cuando la poníamos sobre una mesa. Esa pequeña pieza de delgado plástico era la encargada de sostener a todo el aparato y sí, había momentos en los que fallaba y en los que inclusive, se llegaba a romper. Sabiendo perfectamente esto, Nintendo decidió hacer un importante ajuste para el OLED Model, añadiéndole un nuevo soporte que abarca todo el ancho de la consola y que permite colocarla en diferentes grados de inclinación con mucha firmeza. Además de lo anterior, tenemos que este nuevo Switch luce nuevas bocinas que en efecto, presentan un audio más intenso y a la vez profundo. Ideal para quien gusta jugar sin el uso de audífonos o en compañía del alguien más y sin estar conectados a una televisión o monitor.

Pantalla OLED

Sin duda alguna, la gran estrella del Nintendo Switch OLED Model. Hablar de este tipo de cambios siempre es complicado, pues ni fotografías ni videos le hacen justicia a cómo es que se ve la pantalla del nuevo Switch cuando está funcionando frente a tus ojos. Sí, la diferencia es sumamente fuerte y sin importar qué tan educado esté tu vista para este tipo de cosas, notarás inmediatamente el cambio. Además de estar usando una tecnología considerablemente más avanzada, tenemos un incremento de tamaño de 0.8 pulgadas respecto al modelo estándar de la consola, pasando de 6.2 pulgadas a siete. Esto podría no parecer mucho, pero creénos cuando te decimos que sí se siente un cambio importante en este apartado, sobre todo por cómo es que se recortó el bisel que rodeaba la pantalla del modelo estándar. Sobra decir que si eres de los que normalmente juega en modo portátil, el cambio de pantalla sin duda alguna representa a la razón más importante para dar el salto al OLED Model.

Razones para no comprarlo

Juegas siempre en tu TV

A pesar de tener más cambios y mejoras de lo que uno podría pensar, la verdadera estrella del Switch OLED es precisamente su pantalla OLED, la cual, solo se puede disfrutar cuando estás jugando en modo portátil. Sabemos perfectamente que existe un grupo de usuarios bastante importante que cuando se trata de jugar Switch, lo hacen en su gran mayoría con la consola pegada al Dock y en una televisión o monitor. En caso de que pertenezcas a este tipo de jugador, te diríamos que para nada vale la pena dar el salto a este nuevo modelo, pues al tener básicamente los mismos componentes internos que sus antecesores, no existe ninguna diferencia cuando está conectado al Dock de ahí, varias de las principales quejas cuando fue anunciada esta revisión de hardware. Claro que si en algún punto se llega a confirmar el asunto de que el Dock es capaz de sacar video en 4K con una actualización de software, la perspectiva cambiaría. Hasta ese momento, no hay ninguna diferencia entre el Switch OLED y el Switch estándar cuando están conectados a una TV.

Capacidad de almacenamiento

Otro de los cambios que el Switch OLED tiene respecto al modelo estándar y Lite de la consola, es que ahora, en lugar de incluir 32GB de almacenamiento interno, presenta 64GB. Sin duda alguna, el aumento se agradece, pero creo que para nada se podría considerar como un punto para dar el salto. Esos 64GB siguen siendo básicamente nada para todo lo que ocupan actualmente los juegos, inclusive los de Switch, por lo que la diferencia que sentirás en este apartado específico podría ser imperceptible, sobre todo sí ya cuentas con una Micro SD de gran capacidad, pues recordemos, estas memorias compatibles con el Switch, han venido bajando de precio muchísimo en los últimos años, por lo que llevar la memoria de tu consola al doble o triple de lo que se te ofrece de entrada, es sumamente accesible para cualquiera.

Algunas incomodidades

Los cambios no siempre quieren decir mejoras como tal, y el Switch OLED presenta algunas modificaciones que muy probablemente, no resulten del gusto de todos. Por ejemplo, el botón para encender y apagar la consola cambió un poco su forma y tamaño, haciéndolo un tanto más complicado de accionar cuando así lo deseamos debido a que es ligeramente más cóncavo. Mismo caso de la pestaña que cubre el slot para insertar tarjetas de juego, la cual, para ajustarse al diseño más refinado de la nueva pantalla, ya no cuenta con ese hueco del original que nos ayudaba a abrirla de manera más sencilla. Sí, indudablemente, todo esto puede sonar como quejas sumamente superficiales y sin mucha importancia, sin embargo, nos parecía importante mencionártelas pues como ya lo comentábamos, normalmente se piensa que todo lo nuevo es total y completamente mejor a lo que ya teníamos, cuando la realidad nos ha dicho varias veces que no necesariamente es así.

Resoluciones

En la cabeza de casi todos nosotros, la llegada de un nuevo modelo de Nintendo Switch tenía que representar toda clase de mejoras, sobre todo internas que la convirtieran en una consola mucho más capaz, pues en el último par de años, varios títulos han dejado claro que al hardware actual cada vez le cuesta más tener un desempeño aceptable. Pues bien, fiel a como normalmente opera la compañía de Mario, se decidió que al menos para el OLED, los cambios serían meramente estéticos, al punto de que este nuevo modelo nos presenta las mismas resoluciones de imagen que sus antecesores. Sí, tenemos una pantalla 0.8 pulgadas más grande y con tecnología OLED, pero igualmente a 720p, mientras que al ser conectada al dock, se mantiene el 1080p. Claro y como ya te lo mencionábamos, existe el rumor de que podría haber una actualización de software que nos permitiera tener 4K. Habrá que esperar para saber si es o no verdad.

Procesadores

Continuando con el tema de rendimiento y cómo es que para muchos de nosotros, era completamente lógico que en este nuevo Switch se decidiera incluir un mucho mejor procesador de gráficos para tener mejores rendimientos al momento de correr los títulos más exigentes, Nintendo decidió que no, que no era necesario, por lo que el OLED Model luce exactamente los mismos chips que sus antecesores, es por eso que desde ahora te decimos que no esperes que tus juegos corran o tengan mejores gráficos al momento de colocarlos en esta nueva consola, pues interiormente, es exactamente lo mismo que ya teníamos. Por tal motivo, nos parece importante volver a resaltar que si normalmente juegas con el Switch conectado a la TV, no notarás ninguna diferencia, pues porque en esencia, no la hay.