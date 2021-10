5 juegos que brillan intensamente en el Switch OLED

El Nintendo Switch OLED Model llegó en medio de mucha polémica debido a que internamente, tiene muy pocos cambios respecto a sus antecesores. A pesar de todo esto, la realidad es que la nueva pantalla de esta consola nos ha dejado verdaderamente impresionados por su enorme calidad, asunto que por supuesto, ha provocado que tengamos que revisitar a varios juegos lanzados en esta plataforma para ver qué tanto cambian en la parte visual cuando se despliegan en el screen OLED. El resultado de nuestro experimento fue verdaderamente satisfactorio y a continuación te hablamos de cinco juegos que brillan intensamente en este nuevo Switch, esto claro, dejando fuera a Metroid Dread, título que como todos bien saben, justamente fue hecho para sacar provecho del nuevo hardware, por lo que podríamos decir que viene por default en nuestro listado.

Astral Chain

Una de las grandes joyas de Platinum Games. La relación entre los padres de Bayonetta y Nintendo cada vez es más estrecha y para prueba de lo anterior, fue lo que tuvimos con Astral Chain en 2019, título que no solo venía a cambiar muchas de las convenciones del hack & slash, sino que era todo un deleite visual y sonoro que por supuesto, llevaban al Nintendo Switch al límite. Por su propia dirección de arte muy de ciencia ficción y cyberpunk, este juego en específico fue uno de los primeros que probamos con el Nintendo Switch OLED Model, y vaya sorpresa la que nos llevamos al ver la manera en la que todos sus colores vibraban intensamente y contrastaban de una gran forma con los negros que solo una pantalla con esta tecnología te puede dar. Sin duda, una de las muestras más impresionantes de la nueva consola de Nintendo.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

¿Un juego que intenta emular gráficas de los años ochenta para probar una pantalla OLED? Sí, por más raro que esto pueda sonar, Bloodstained: Curse of the Moon 2 fue uno de los juegos que más queríamos ver corriendo en la pantalla del nuevo Switch, esto gracias a que si bien, intenta verse como un título de NES, la manera en la que lo hace, lo convierten en un demo perfecto para la tecnología que estábamos probando. Si quieres ver el verdadero contraste del que es capaz el Switch OLED, este fantástico título de Inti Creates es una de las mejores opciones que tienes a la mano, pues se utilizan colores sumamente brillantes y hasta neón para los sprites de personajes jugables y enemigos, los cuales, son sobrepuestos en fondos totalmente negros que en efecto, contrastan de una fabulosa manera gracias a lo que el display de este nuevo hardware puede lograr.

NEO: The World Ends With You

Sin duda alguna, uno de los mejores juegos de este 2021 y a la vez, de los más infravalorados. A pesar de que se esperaba un gran revuelo por la llegada de NEO: The World Ends With You, la realidad es que pocos le dieron la oportunidad. Dejando de lado lo anterior, te contamos que el nuevo trabajo de Tetsuya Nomura y compañía es uno de los mejores demos que te puedes topar para probar las verdaderas capacidades del Nintendo Switch OLED Model. Si bien, estamos hablando de un juego hecho en Unity con gráficas bastante sencillas, la dirección de arte que se le dio con todos estos colores sólidos bastante contrastante entre sí, lo convierten en un juego que parece haber sido hecho para sacar provecho de esta nueva pantalla.

Mario Kart 8: Deluxe

El Nintendo Switch tiene la peculiaridad que desde sus primeros meses en el mercado, comenzamos a ver demostraciones de sus capacidades técnicas sumamente impresionantes. Una de las que se mantiene hasta la fecha es Mario Kart 8: Deluxe, juego que para muchos, es el que mejor luce de todo el catálogo de la consola y que además, corre a un sólido framerate de 60 cuadros por segundo. Por tal motivo, una de las cosas más lógicas que cualquiera pudiera hacer, tenía que ver con poner dicho juego en el Switch OLED. Justo como nos lo esperábamos, el resultado es sumamente satisfactorio, dejándonos apreciar de nuevo todo el trabajo y detalle que hay en cada una de las pistas y en general rincones de este juego. Claro que seguimos necesitados de esa novena entrega, pero jugar Mario Kart 8 en el nuevo Switch, ha sido todo un deleite.

Tetris Effect: Connected

Los trabajos de Tetsuya Mizuguchi siempre han apelado por estimular todos nuestros sentidos. En 2018, el diseñador japonés combinó toda su creatividad con el mundo de Tetris, dando como resultado una de las experiencia de realidad virtual más impresionantes que cualquiera pueda experimentar en la actualidad. Ahora, finalmente se ha lanzando Tetris Effect: Connected para el Nintendo Switch, y llega en el mejor momento posible, pues básicamente se está empalmando con el OLED Model para en efecto, convertirse en uno de los mejores demos que puedes tener sobre las capacidades de esta nueva pantalla. Sobra decir lo extraordinario que es ver correr este título en el nuevo Switch, haciendo que sus colores y efectos casi salten de la pantalla.