Básicamente solo tuvimos el mes de enero como un semi respiro. La industria sigue girando a velocidades vertiginosas y luego de un muy intenso mes de febrero, marzo llega con aún más fuerza si de lanzamientos importantes hablamos. Prácticamente todas las compañías tienen puestas cartas fuertes en este periodo, por lo que seguramente, nuestras carteras sufrirán las consecuencias al costo de claro, muchísimas horas de grandes momentos. Con el objetivo de que no te vayas a perder nada, te hemos preparado una lista de los cinco títulos más importantes que estarán llegando al mercado a lo largo de las siguientes cuatro semanas.

Gran Turismo 7

Luego del no tan bien recibido experimento que tuvimos en el PS4 con lo que fue Gran Turismo Sport, el legendario Polyphony Digital está listo para lanzar una nueva entrega numérica de su icónica serie de autos, una que indudablemente promete corregir todos los errores de su antecesor, principalmente en temas de contenido. Por lo que se nos ha mostrado hasta el momento, Gran Turismo 7 es justamente el juego que estuvimos esperando en la generación pasada de consolas y que nunca llegó, uno lleno de cosas por hacer y que no solo esté concentrado en la experiencia online. Por supuesto, aún falta por ver de qué forma se cumple o no la promesa, pero hasta el momento, todo pinta sumamente bien.

Triangle Strategy

Square Enix está una posición bastante interesante sobre la forma en la que está abordando el desarrollo moderno de RPGs. Luego del enorme éxito que fue Octopath Traveler, se tomó la determinación de usar de nueva cuenta ese precioso estilo visual, pero ahora en un RPG Táctico, uno que indudablemente nos recuerda a viejas glorias como las de Final Fantasy Tactics. Desde el primer momento es muy fácil enamorarse de este juego, y luego de pasar unas horas con él a través de su versión demo, te podemos decir que la cosa pinta realmente bien, sobre todo si eres amante de este apasionante género que a pesar de su complejidad natural, ha encontrado la manera de hacerse de un lugar entre el público actual.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Los spin-offs siempre han sido parte muy importante de la historia de Final Fantasy. Sus juegos principales y universo, se han expandido en diferentes direcciones y han permitido que se hagan alocados experimentos de todo tipo. Para ejemplo de lo anterior tenemos a lo que será Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, juego que toma como base al primer juego de la serie, pero le da un interesante giro en varios de sus apartados. El primero y más evidente es que estamos frente a un Soulslike, sí, como los Dark Souls de FromSoftware pero dentro del universo de esta saga. El primer acercamiento al juego que tuvimos el año pasado dejó dudas, pero tenemos fe que al final, será un gran título.

Ghostwire: Tokyo

Es momento de que Bethesda le diga adiós a PlayStation. Sí, estamos ante el último juego que la compañía hará para plataformas de Sony, pues como bien sabemos, ahora forman parte de Xbox. Como sea, todo apunta a que Tango Gameworks, estudio del legendario, Shinji Mikami, entregue una espectacular aventura llena de grandes momentos en lo que será Ghostwire: Tokyo. Este título que mezcla elementos de horror con básicamente un FPS, se ve como nada de lo que hay allá afuera actualmente, luciendo una profunda atmósfera y un gameplay sumamente original que nos morimos por ya poder probar de lleno. Recordemos que estamos ante una nueva exclusiva del PlayStation 5.

Kirby and the Forgotten Land

Nuestras recomendaciones mensuales simplemente no podían estar completas sin algo de Nintendo, compañía que de acuerdo con sus últimos anuncios, básicamente tendrá un lanzamiento de consideración en cada mes de lo que resta de este 2022. Marzo es turno para que nuestra bola rosa preferida regrese, y lo haga en lo que según parece ser, su juego más grande y ambicioso hasta la fecha. Kirby and the Forgotten Land luce simplemente espectacular, pues finalmente se nos pone en un ambiente realmente en tres dimensiones que seguramente guarda muchísimos secretos y grandes momentos. Todo apunta a que el Switch esté recibiendo una nueva joya.