5 juegos a seguir en febrero

Después de que diciembre y enero dejaran descansar un poco a nuestras carteras, febrero llega de manera sumamente intensa para presentar a varios de los estrenos más esperados del año, algunos de ellos que estamos seguros, estarán compitiendo por aparecer en las listas de lo mejor de 2022 e incluso, luchando por el codiciado título de GOTY. En caso de que no tengas bien presente qué juegos se estarán lanzando a lo largo de las siguientes cuatro semanas, te hemos preparado una lista de los que para nosotros, serán los cinco títulos que seguramente estarán dando más de qué hablar. Esperamos a que nos cuentes cuál es el que más esperas.

Dying Light 2: Stay Human

Después de haber sido retrasado constantemente y claro, atravesar por un muy complicado proceso de desarrollo, Dying Light 2: Stay Human finalmente está listo para llegar al mercado este 4 febrero tanto en consolas de actual y pasada generación, así como en la PC. Los polacos de Techland han venido cocinando este juego desde hace un largo tiempo, por lo que las expectativas son verdaderamente altas, más tras todo lo que se ha mostrado de la experiencia y cómo es que se ha prometido que éste superará en todo a su antecesor, permitiendo que las decisiones de los jugadores tengan un impacto real en el mundo que recorremos además de que claro, se espera que los combates y escapes de decenas de muertos vivientes, sean más intensas que nunca. Simplemente no podemos esperar para adentrarnos en este mundo.

The King of Fighters XV

De alguna u otra manera, el género de juegos de pelea siempre encuentra un espacio y una forma de tener presencia dentro del medio. En este 2022, es turno de que un nuevo título de una de las series más queridas de todos los tiempos llegue a nuestras manos. Por supuesto, los fans de SNK pueden estar más que emocionados, pues The King of Fighters XV está programado para llegar al PS4, PS5, Xbox Series X y PC, este 17 de febrero. Se espera que además de volver a lo que siempre ha hecho tan especiales a estos juegos a lo largo de su muy basta historia, tengamos nuevas ideas a nivel de gameplay, esto sin mencionar las enormes expectativas que se tienen por la presentación audiovisual que tendrá el título, el cual, de acuerdo con lo que se ha mostrado hasta el momento, llevará a esta adorada saga al siguiente nivel. Las retas se van a poner mejor que nunca, de eso estamos seguros.

Horizon Forbidden West

Otro de los juegos que sin duda alguna, nos mordemos las uñas por ya poder empezar a jugar. Programado para la temporada pasada de fiestas, Horizon Forbidden West tuvo que esperar un poco más debido a las afectaciones en su desarrollo causadas por la pandemia que nos sigue aquejando. La buena noticia es que el retraso no fue demasiado y este mismo 18 de febrero, volveremos a tomar el control de Aloy para recorrer un nuevo mundo lleno de peligros y sorpresas de todo tipo. Después de lo que se hizo con Horizon Zero Dawn, las expectativas están por las nubes, más si tomamos en cuenta que además de que este nuevo juego estará llegando a PS4, también lo estará haciendo en el PS5 para demostrar de qué es capaz la consola de Sony cuando se trata de este tipo de súper producciones AAA. Podemos estar seguros de que Guerrilla Games nos entregará el juego que tanto hemos estado esperando.

Sol Cresta

Sí, en este 2022, Platinum Games y Hideki Kamiya están listos para lanzar un juego completamente nuevo. No, todavía no estamos hablando de Bayonetta 3, sino de un proyecto bastante distinto y con alcances no tan ambiciosos. Sol Cresta es un shoot em’ up que busca traer de regreso la fórmula clásica arcade de este género a una época moderna. ¿Por qué lo debes de tener muy en cuenta? Pues bien, estamos hablando de uno de los estudios de juegos de acción más aclamados de los últimos años, esto sin mencionar que el padre de Resident Evil 2 y muchos más éxitos está detrás de todo, además de que en efecto, lo que se ha mostrado hasta el momento de este juego, luce espectacularmente bien. Puedes esperar a que tu Switch, PS4 o PC, se llenen de explosiones y mucha emoción cuando Sol Cresta se esté lanzando este 22 de febrero.

Elden Ring

Para muchos, el más serio candidato a ser nombrado juego del año 2022. Luego del demo al que algunos tuvieron acceso a finales de 2021, nos quedó claro que Hidetaka Miyazaki y FormSoftware lo volvieron a hacer, reinventando su súper exitosa y revolucionara fórmula, esta vez a través de un juego de mundo abierto que brilla intensamente en casi todo lo que intenta. Elden Ring busca llevar los conceptos desarrollados por el estudio a través de su serie de Dark Souls, a verdaderos nuevos horizontes e incluso, poner su propia aportación a cómo es que funcionan los títulos en los que se te permite explorar una enorme área y descubrirla por ti mismo. Lo más seguro es que este 25 de febrero, la industria completa se detenga cuando esta muy esperada experiencia se esté lanzando en consolas de actual y pasada generación, así como en la PC.