5 grandes Indies que puedes comprar físicos fácilmente

Coleccionar videojuegos sigue siendo un pasatiempo sumamente importante con un mercado mucho más considerable de lo que algunos piensan. A pesar de la imponente llegada del formato digital para la comercialización de juegos, la realidad es que aún existen muchas personas que prefieren seguir consumiendo al medio de manera tradicional, es decir, comprando copias físicas. Debido a lo anterior, incluso la escena independiente ha buscado satisfacer a esta forma de consumidor, por lo que actualmente es muy común que los juegos Indies más importantes, sean lanzados tarde o temprano en formato físico. Si tú eres del que aún le encanta tener cajas y cajas de sus juegos, acá te van cinco recomendaciones de títulos que puedes conseguir ahora mismo desde la comodidad de las principales tiendas de venta por internet.

Hollow Knight

Probablemente uno de los juegos independientes más destacados de la última década. Desde que conocimos por primera vez lo que los australianos de Team Cherry estaban haciendo, quedamos completamente encantados. Hollow Knight es de esos títulos que podríamos considerar como redondos, pues cumple de manera excelsa en todos sus apartados. Por supuesto que este título toma gran inspiración de los famosos Metroidvania y de los Souls Like para lucir su propuesta, pero también es muy importante resaltar que su importancia se debe a la enorme cantidad de ideas nuevas que pone sobre la mesa en materia de mecánicas, diseño de niveles, controles, música y por supuesto, una dirección de arte completamente fuera de la común.

Owlboy

Debido al boom de la escena independiente en los últimos años, también vino un resurgimiento por el uso de pixel art en juegos modernos. Tenemos montañas de autores que creen saber cómo trabajar con esta forma tan especial de hacer gráficas, pero la realidad es que muy pocos entienden cómo es que se deben de hacer las cosas. Sin lugar a dudas, D-Pad Studio es uno de los desarrolladores que más impacto han tenido con esta manera de hacer videojuegos, pues Owlboy es un título que no solo desparrama personalidad con cada uno de sus cuadros y escenas, sino que se va por el camino de hacer pixel art realmente moderno que no está atado a intentar imitar cómo es que se veían los juegos en algo como el Super Nintendo o Sega Genesis, por ejemplo. Claro, los valores de este título no se reducen solo a lo estético, sino que tenemos un videojuego sumamente divertido y bien diseñado.

Crosscode

Uno de los grandes retos que vive actualmente la escena independiente tiene que ver con exposición de lo que en realidad sí vale la pena. Pésimos formatos de aparador de las actuales tiendas digitales, hacen que muchas joyas terminen siendo opacadas por montañas de basura. Debido a esto, es muy fácil que tal o cual título quede por debajo de nuestro radar y nos lo perdamos. Puede que Crosscode entre justamente en esta categoría, pues a pesar de su gran propuesta a nivel de narrativa y forma, muchos se lo terminaron perdiendo. El trabajo de Radical Fish Games es uno de puro cariño y amor, pues nos presentan un excelente RPG de acción en el que básicamente estás dentro de un MMORPG ficticio lleno de historias y cosas por contar. Una verdadera joya perdida que afortunadamente sí tuvo una versión física que actualmente es muy fácil de conseguir a un gran precio.

Valfaris

Las ventajas y beneficios que los juegos independientes han traído al medio son incontables. Una de las que creemos, es de las más importantes, tiene que ver con traer de regreso a géneros o estilos que habían quedado en el olvido por las grandes productoras. Los famosos run & gun vivieron sus épocas doradas en la era de los 8 y 16 bits, pero con la llegada del 3D, parecía que habían quedado en el completo olvido. Como te decía, los Indies se han encargado de rescatar ciertos elementos del medio y este subgénero del que te hablamos, es uno de ellos. En caso de que seas un apasionado fan de algo como los legendarios Contra de Konami, entonces te decimos que debes de darle una oportunidad a Valfaris cuanto antes, pues es un súper interesante juego con un estilo visual y sonoro muy particular y vistoso. Solo ten encuentra que al igual que los juegos a los que les hace tributo, acá tenemos un juego bastante complicado de dominar.

Hades

El nombre de Super Giant Games se ha venido convirtiendo poco a poco en uno de los más reconocidos de toda la industria. El pequeño estudio y ahora publisher, ya tiene bajo su autoría a varios títulos sumamente queridos por la comunidad. Hades, juego que finalmente se lanzó de manera oficial en 2020, terminó por consolidar a la marca, pues estuvo nominado a Juego del Año en los Game Awards, esto sin mencionar que ha ganado bastantes premios en otras organizaciones en los últimos meses. Para festejar lo anterior, la compañía justamente se animó a lanzar por ellos mismos una versión física de su aclamado juego, la cual, también para fortuna de todos nosotros, es muy fácil de conseguir actualmente en las principales tiendas de venta por internet. Sin lugar a dudas, debes de considerar darle una oportunidad a este grandioso título de acción.