Monster Hunter Rise distribuyó más de cinco millones de unidades en una semana

Monster Hunter Rise sigue siendo todo un éxito, y parece que nada puede detener las altas ventas de este título. A tan solo una semana de su lanzamiento el pasado 26 de marzo de 2021, Capcom ha revelado que esta entrega ha superado las cinco millones de unidades distribuidas.

Esta no es la primera vez que la compañía japonesa comparte este tipo de información, ya que durante su primer fin de semana en el mercado, Capcom confirmó que Monster Hunter Rise había superado las cuatro millones de unidades. De esta forma, un millón más se vendieron en un par de días. Esto fue lo que se comentó:

“El título obtuvo elogios de la crítica tras el lanzamiento de dos demos con opciones para cooperativo local y en línea antes del lanzamiento, con distribución resultantes que superaron los 5 millones de unidades una semana desde su lanzamiento”.

Considerando que para finales de 2020, la serie de Monster Hunter había alcanzado las 66 millones de unidades vendidas a nivel mundial, esto quiere decir que la franquicia ya ha superado las 70 millones de copias durante sus 17 años en el mercado, ya que la primera entrega llegó a nuestras manos en 2004.

Esta no será la última vez que escucharemos sobre las altas ventas de Monster Hunter Rise. Con contenido adicional planeado para los próximos meses, es muy seguro que más y más personas se unan a la cacería en un futuro. Junto a esto, no hay que olvidar que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin llegará al Nintendo Switch el próximo 9 de julio de 2021, y una versión de Rise para PC a principios de 2022.

Vía: Capcom