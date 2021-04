5 grandes exclusivas que aún le quedan al Wii U

Después del Virtual Boy, el Wii U es considerado como el mayor fracaso para Nintendo si de lanzar hardware hablamos. Desde su anuncio, el sucesor del súper exitoso Wii causó muchísima confusión entre propios y extraños, pues su concepto de tener una pantalla extra además de nuestra televisión a través de su poco ortodoxo control, simplemente no se comprendió. Lo anterior causó que la consola se estrellara en el terreno de lo comercial. Por su puesto, los padres de Mario ya repuestos y con un Switch que domina el mercado en la actualidad, han optado por relanzar muchas de las grandes exclusivas que tuvo el Wii U en su momento. Sin embargo, aún existen algunos títulos verdaderamente destacados que solo puedes jugar en esta plataforma. A continuación te presentamos a cinco de ellos que te recomendamos ampliamente checar.

Paper Mario: Color Splash

Como franquicia, Paper Mario siempre da de qué hablar cuando lanza una nueva entrega, pues precisamente, con cada nuevo juego, Nintendo suele reinventar bastante a la versión de papel de su famoso plomero. Luego de un dudoso paso por el 3DS y en medio del declive que ya vivía el Wii U, se decidió apostar por un nuevo juego de rol protagonizado por Mario. Paper Mario: Color Splash es una fabulosa aventura llena de color como su nombre lo indica, corrigiendo muchos de los errores que hicieron fracasar a Sticker Star e introduciendo ideas nuevas que aprovechan de buena forma el Game Pad de esta consola. Evidentemente, los detractores de este título no faltaron, pero te aseguramos que si gustas de este tipo de experiencias, acá encontrarás algo de mucho valor.

Game & Wario

Una de las principales interrogantes que tenía el Wii U cuando se lanzó, tenía que ver con las aplicaciones reales que tendría su llamativa tablet. Como es lo evidente, los estudios internos de Nintendo pusieron manos la obra para demostrar que este tipo de control tenía interesantes usos. Luego de haber aprovechado de gran forma cosas como la pantalla táctil del DS o un acelerómetro especial en el Game Boy Advance, se determinó que Wario y su alocada saga de micro juegos sería ideal para sacar jugo del Game Pad. Así nació Game & Wario, colección de pequeños juegos sumamente creativos que echan mano de la segunda pantalla que tenemos entre nuestras manos de maneras que no nos imaginábamos. Una pena que un juego tan especial en su forma, haya sido pasado totalmente por alto cuando se lanzó.

Star Fox Zero

Probablemente uno de los juegos más incomprendidos de los últimos años. Como parte de una nueva alianza, Platinum Games fue el estudio elegido para traer de regreso a Fox McCloud y compañía. De primera instancia y en realidad, en todo lo que es su base, Star Fox Zero es una entrega sumamente tradicional de esta serie de shooters de naves, sin embargo, fieles a su forma de trabajar, los padres de Bayonetta decidieron darle un giro al gameplay utilizando muchas de las posibilidades del Game Pad. Lo anterior derivó en mecánicas y controles poco convencionales y a los que había que acostumbrarse, asunto que chocó con muchos que simplemente no se dieron el tiempo de entender una idea tan fresca. Lamentable que un juego tan bueno y original, haya quedado en la infamia porque muchos no quisieron entenderlo.

Xenoblade Chronicles X

Monolith Software se ha convertido en uno de los hijos pródigos de Nintendo. Luego de haberse convertido en una de las nuevas estrellas del desarrollo de JRPG gracias al primer Xenoblade Chronicles en el Wii, este talentoso estudio decidió llevar su ambición un poco más allá durante la era del Wii U. Así nació Xenoblade Chronicles X, uno de los títulos de rol más masivos y abrumadores que nos haya tocado ver, al punto de que era simplemente imposible instalarlo en la versión blanca de la consola debido a todo el espacio que requería en memoria. Es bastante llamativo que este juego en específico, no haya sido llevado ya al Switch, sobre todo tomando en cuenta que es uno que prácticamente no usa ninguna de las funciones cruciales del Game Pad, y ni qué decir de la popularidad que la franquicia ha tomado en los últimos años.

Kirby and the Rainbow Curse

Kirby siempre ha sido un lienzo en blanco para HAL Laboratory. A pesar de que si bien, la creación de Masahiro Sakurai cuenta con sus juegos principales de plataformas, a lo largo de toda su historia le hemos visto un sin fin de spinoffs muy interesantes que suelen experimentar con mecánicas y controles que se salen por completo de lo convencional. Luego de que Kirby: Canvas Curse tuviera resultados sumamente interesantes en el DS, se decidió que la capacidad táctil del Game Pad del Wii U, podía ser aprovechada de una manera similar. Así nació Kirby and the Rainbow Curse, un precioso juego de plataformas y puzzles que además, luce un espectacular estilo visual en el que todo pareciera estar hecho con plastilina.