“Estamos comprometidos con la experimentación”, asegura el Jefe de PlayStation Studios

Hace un par de semanas surgió un reporte en donde se mencionaba que los desarrolladores de PlayStation no estaban tan contentos con el enfoque a títulos AAA que tiene Sony en estos momentos. Sin embargo, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, ha mencionado que este no es el caso, y la compañía seguirá ofreciendo todo tipo de experiencia, no solo producciones de alto nivel.

En una reciente entrevista con GamesIndustry.biz, Hulst fue cuestionado sobre la estrategia de PlayStation para el futuro. Fue aquí en donde el directivo mencionó que la compañía tiene la intención de ofrecer títulos de diferentes niveles de producción. Esto fue lo que comentó:

“Creo que los juegos que creamos son tan distintos y diversos como pueden ser. Desde Sackboy a Astro Bot y Dreams a este tipo de juegos a los que te refieres, como The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima. Y puedes apostar a que seguiremos haciendo estos juegos, porque son el corazón y el alma de lo que hacemos aquí en los estudios de PlayStation. Pero al mismo tiempo, estamos tan comprometidos con hacer estas experiencias de calidad, y experimentar y crear nuevas ideas”.

En este mismo punto, la semana pasada se reveló una unión entre PlayStation y Firewalk, un estudio conformado por desarrolladores de juegos como Apex Legends y Destiny, con el objetivo de crear un nuevo título multiplayer AAA, algo que será interesante, ya PlayStation se ha enfocado más en entregas de un solo jugador. Respecto a esta nueva colaboración, esto fue lo que Hulst:

“La gente de Firewalk Studios son narradores, como los que estamos en PlayStation Studios. Cuentan historias de una forma innovadora. Unida a su amplia experiencia colectiva en juegos AAA multijugador, creo que esta [unión] dará lugar a algunas sorpresas muy interesantes y agradecidas por nuestros fans”.

Lamentablemente, el jefe de PlayStation Studios no compartió información adicional respecto a este proyecto. Puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, el CEO de SIE promete entregar la mayor cantidad de exclusivas durante esta generación.

Vía: GamesIndustry.biz