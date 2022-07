5 grandes colecciones de 2022

El mercado de los videojuegos clásicos es uno que ha crecido sin medida en los últimos años, haciendo que conseguir tal o cual copia de cierto título de antaño, sea complicado y sobre todo, muy caro. Sumado a lo anterior, tenemos un aumento en el interés con todo lo que tiene que ver con preservación del medio, es decir, con la importancia de que la mayor cantidad de juegos esté disponible para plataformas modernas. Debido a todo lo anterior y claro, viéndolo como una nueva oportunidad de negocio, varios publishers y estudios han visto que las compilaciones de grandes clásicos es una práctica muy viable en la que todos ganan. En este 2022 hemos sido testigos de esto y es por esto que a continuación te recomendamos cinco grandes colecciones estrenadas este año que no deberías de perderte.

Pac-Man Museum +

Todos conocemos a Pac-Man y seguro, todos hemos tomado en algún momento uno de sus juegos. De hecho, se siente como si cada dos o tres meses, se lanzara una nueva colección de este auténtico icono de la cultura popular. Dejando de lado lo anterior, te contamos que hace unos meses se lanzó Pac-Man Museum +, probablemente una de las mejores complicaciones de esta franquicia. ¿Por qué lo decimos? Pues bien, además de contener a las versiones más clásicas de los títulos más famosos de la serie, tenemos que esta compilación en específico viene sumamente cargada de varias rarezas que estamos seguros, no conoces. Creemos que al final, este tipo de productos que agrupan a varios juegos, logran encontrar su valor justamente en aquellos juegos poco comunes.

Capcom Fighting Collection

A pesar de lo que muchos podrían pensar, la historia de Capcom dentro del género de peleas es mucho más amplia que solo hablar de Street Fighter, sobre todo si nos metemos a lo que pasó en las arcades durante los noventa. Hace solo unas semanas, la compañía de Osaka quiso dejar en claro todo lo anterior lanzando la Capcom Fighting Collection, una de las mejores compilaciones de juegos clásicos que hemos visto en un largo tiempo, pues además de contener a la colección completa de Darkstalkers en arcade, viene con cosas fantásticas como Red Earth, Cyberbots y el siempre adorado, Puzzle Fighter. Este es uno de esos paquetes que se paga por sí solo, pues sobra decir, las versiones originales de muchos de estos títulos se venden actualmente por muy elevadas cantidades de dinero.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Klonoa es uno de esos personajes que una gran cantidad de jugadores, siempre ha visto desde lejos. Su nacimiento a finales de los noventa cuando la moda de las mascotas ya no era tan intensa, hizo que una mayoría pasara por alto sus juegos. En caso de que hayas sido de esos, te contamos que Klonoa Phantasy Reverie Series se está lanzando para que justamente, quien no tuvo la oportunidad de disfrutar de parte de esta serie de Namco, lo pueda hacer en la actualidad. ¿Qué contiene? Pues bien, esta colección viene cargada de los dos primeros juegos de este curioso personaje. El primero de ellos más bien basado en el remake que vimos de 2008 en el Wii, así como la segunda entrega de PS2, ambos luego de haber sido remasterizados para alcanzar mejores resoluciones y framerates. A pesar de que el resultado no es tan impresionante, sí es bastante suficiente, por lo que te recomendamos echarle un ojo.

Wonder Boy Collection

Todos los amantes de Sega saben perfectamente de la importancia de Wonder Boy, serie que en los últimos años se ha ido abriendo paso poco a poco gracias a los remakes y relanzamientos que han tenido algunos de sus juegos gracias a iniciativas de auténticos fans que ahora son importantes desarrolladores. Sabiendo esto, hace poco tiempo se lanzó la Wonder Boy Collection, la cual, agrupa a cuatro de los mejores juegos del trabajo de Westone, desde su inicio en las arcades, hasta parte de la evolución que tuvo en el génesis. El tratamiento de estos clásicos es fantástico y créenos cuando te decimos que indudablemente es la mejor oportunidad que tendrás para experimentar a esta serie de primera mano. Si sobre todo eres fan de Shantae, este es un paquete que no te deberías de perder.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Si, lo sabemos. Aún no se lanza, pero Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es uno de esos productos que estamos seguros, saldrá a pedir de boca. La primera razón de por qué decimos esto tiene que ver con el hecho de que Digital Eclipse está detrás de su desarrollo. Este estudio es justamente especialista en preservación y tratamiento de juegos clásicos, asunto que han dejado claro en todos sus trabajos. Lo segundo es por la gran historia que las famosas Tortugas Ninja tienen dentro de los videojuegos, pues desde la era del NES, Game Boy, hasta las arcades, siempre han habido buenos títulos del cuarteto. Esta colección promete juntar a los mejores de ellos además de claro, contener un montón de extras como música y arte que en nuestra opinión, la convierten en algo que no se puede dejar pasar.