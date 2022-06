5 cosas que nos han encantado de Marvel’s Midnight Suns

Hace unos cuantos días, tuvimos la gran oportunidad de visitar la sede de Firaxis Games en Baltimore, Maryland, en donde por supuesto, pasamos todo un día jugando su nuevo proyecto, Marvel’s Midnight Suns, título que se saldrá de muchas de las convenciones que normalmente podemos apreciar dentro de los juegos de la importante marca de cómics. Nuestras horas con esta propuesta fueron verdaderamente intensas y sumamente satisfactorias, por lo que hemos decidido presentarte de manera muy puntual, cinco elementos específicos que nos encantaron por lo que creemos, deberías de estas bastante emocionado por este juego.

Gameplay profundo, pero accesible

Como seguramente bien sabes, Marvel’s Midnight Suns está siendo desarrollado por Firaxis Games, en específico por el equipo que nos entregó hace unos años al fabuloso XCOM 2. Por tal motivo, su nueva propuesta toma el camino del RPG táctico, género que podría ser bastante intimidante para algunos pero que en realidad, en este título en específico, se convierte en algo sumamente accesible incluso para los más nuevos. Lo anterior se logró de diferentes maneras. Por un lado tenemos reglas claras, limpias y muy fáciles de entender, y por el otro, está todo un muy bien elaborado tutorial que durante las primeras horas de juego, te llevará de la mano explicándote detenidamente cada una de sus partes. En caso de que seas un veterano de este tipo de juegos, te alegrará saber que si bien, estamos frente a un juego que cualquiera puede tomar, en realidad nunca peca de simplón ni nada por el estilo.

Sus personajes

El universo de Marvel es verdaderamente extenso. Más allá de todos los personajes que hemos conocido detenidamente gracias al cine y a la televisión, la realidad es que aún queda mucha tela de donde cortar si volteas a ver cosas como los cómics. Precisamente eso fue lo que hizo Firaxis al momento de darle vida a este proyecto. Tomando como base la famosa saga de Rise of the Midnight Suns, nació todo el concepto de que Marvel’s Midnight Suns sería acerca de este equipo de héroes y antihéroes no tan conocidos pero sí muy encantadores. Blade, Magik, Ghost Rider, Nico y demás, se unirán a tu causa junto con 12 personajes más que claro, también incluyen a nombres de la talla de Spider-Man, Iron Man y Captain America. Importante mencionar que en el juego también conocemos a The Hunter, un nuevo héroe que podremos personalizar a nuestro gusto.

Lo sobrenatural

El estilo de Marvel’s Midnight Suns no es obra de la casualidad ni mucho menos. Desde que comenzó la planeación del juego, el estudio desarrollador tenía muy claro que quería explorar este lado mucho más místico de Marvel; es decir, se querían meter con todo este asunto de magia, hechicería y demonios que algunos cómics de la marca han manejado de tan buena forma. Dicho asunto se ve claramente desde que empiezas a jugar este título, pues te enteras de que la villana principal se trata de Lilith, madre de todos los demonios que está poniendo en jaque hasta a los héroes más poderosos del universo. Para derrotarla, nuestros protagonistas se enteran de que deben de echar mano de métodos poco convencionales llenos de asuntos de otros mundos.

Escenarios interactivos

Regresando un poco al tema de la jugabilidad de Marvel’s Midnight Suns, te repito que a pesar de ser un juego sumamente accesible para cualquiera sin importar su experiencia con el género, el título cuenta con diferentes capas de profundidad que lo hacen muy divertido de jugar. Por ejemplo, tenemos su intrincado diseño de niveles. Cada escenario que visites para librar una batalla contra las fuerzas de Lilith y Hydra, tendrá diferentes puntos con los cuales, puedes interactuar. El nuevo juego de Firaxis es uno en el que debemos de ser lo más eficientes posibles con nuestros movimientos, pues estos son limitados. Una manera de hacerlo es usando el ambiente a nuestro favor, lanzando a los enemigos contra explosivos, usando cajas para impulsarnos y hacer un ataque devastador o por qué no, tomar unas rocas y usarlas como proyectiles para acabar con quien esté a nuestro alrededor. Al final, entre más creativo seas, mucho mejor.

Actividades fuera del combate

No todo en Marvel’s Midnight Suns se trata sobre eliminar enemigos. Entre misiones podrás recorrer los pasillos de la Abadía, así como de explorar sus recovecos en busca de nuevos ítems y de coleccionables de todo tipo. El cuartel general de este equipo de héroes es un área en la que además, puedes convivir con sus miembros para formar mejores relaciones que después te servirán en batalla, así como simplemente conocer más sobre sus historias pasadas. Por supuesto, también hay un área en la que puedes mejorar las habilidades de tus personajes, modificar su apariencia y en general, dejarlos listos para la batalla.