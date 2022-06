A pesar de que la edición del E3 correspondiente a 2022 no se llevó a cabo, la empresa fundada por Josh Fairhurst y Douglas Bogart hace más de un lustro, volvió a ofrecer una conferencia poco ortodoxa donde presentó las novedades que llegarán en los próximos meses y como era de esperarse, hubo grandes sorpresas.

La compañía con sede en Carolina de Norte no sólo está de manteles largos por reciente apertura de su tienda física, sino que ha asegurado grandes producciones que apelan a la nostalgia y a seguir creyendo en que es posible traer de vuelta juegos clásicos que en su momento no pudo adquirir todo el público.

Los amantes de lo retro tendrán la oportunidad de vivir nuevas experiencias con Bill & Ted’s Excellent Retro Adventure, Enclave y Prize Fighter: Remastered que llegarán a plataformas actuales, mientras otro como Glover desembarcará para Nintendo 64.

El terror estará más presente que nunca con la redición de D, el clásico de culto que se comercializará para PC y 3DO. Por su parte, Night Trap estará de vuelta con una adaptación para PlayStation 5 y pese a la ausencia previa de noticias, se confirmó que sigue en el tintero Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition.

La librería de la saga creada por George Lucas, que Limited Run Games ha distribuido en formato físico, se expenderá con Star Wars Knights of the Old Republic II y también seremos testigos del desembarco a consolas de Blade Runner: Enhanced Edition, una remasterización de la icónica aventura gráfica creada por Nightdive Studios.

Los títulos de disparos verticales estarán a la orden del día con la llegada de grandes sagas, entre las que destacan ESPGaluda II, DoDonPachi Resurrection y el arribo de las ediciones de colección referentes a Konami Arcade Classics Anniversary Collection, una compilación repleta de añoranza, estando presentes Salamander, Thunder Cross y Twin Bee, por citar algunos.

Mención aparte merece el Nintendo 3DS, el cual se resiste a morir y recibirá en cartucho a Go Gol Kokopolo 3D, continuación del exitoso Go! Go! Kokopolo: Harmonious Forest Revenge que debutó en la tienda digital (DSiWare) de la icónica portátil de la gran N.

Vale la pena destacar dos elementos relevantes de la multicitada presentación; en primer lugar, que Xbox comenzará a recibir juegos provenientes de Limited Run Games, convirtiéndolo en todo un suceso después de haberse negado a este esquema de distribución, argumentando que no se alcanzaban las unidades necesarias de manufactura.

En segundo término, la cereza del pastel se la llevó la develación de los contenidos de la edición más completa de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, misma que vendrá acompañada de un cupón para una pizza gratis, tal como sucediera en a inicios de los años noventa con la segunda entrega para NES, además de una figura clásica exclusiva de Shredder.

No cabe duda que el verano no ha sido lo mismo sin la presencia del E3, sin embargo, Limited Run Games se ha convertido en un referente en la industria, sabiendo explotar un nicho de mercado que hasta hace algunos años estaba en el olvido y que ha presentado un crecimiento exponencial.

